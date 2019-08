Dé vier artiesten die je zondag moet zien op Pukkelpop

In het kort: nu al hét optreden van Pukkelpop 2019. De opkomst van de 17-jarige Billie Eilish gaat zo snel dat Chokri Mahassine haar last minute nog een groter podium heeft moeten schenken. Wij waren een van de gelukkige 1500 die haar zagen in La Madeleine in onze hoofdstad dit voorjaar: ‘Billie Eilish werd in Brussel onthaald als de Paus op het Sint-Pietersplein. Letterlijk élk woord werd meegezongen. De nieuwe generatie heeft er een alternatieve popster bij.’

Anderson .Paak And The Free Nationals (Main Stage, 18.35u-19.35u)

Anderson .Paak was nog een kleine vis toen hij in 2016 het hoofdpodium van Pukkelpop bestormde. ‘There are so many white people, it’s crazy!’ riep hij: zijn woorden stonden de dag erna in koeien van letters in de kranten. De algemene consensus: Anderson .Paak gaf een van de beste optredens van die editie. Hij keert drie jaar later terug naar de plek van zijn Belgische doorbraak met méér muziek, méér ervaring en méér goesting. Yes lawd!