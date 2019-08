Dé vier artiesten die je donderdag moet zien op Pukkelpop

Toen Humo eind 2018 peilde bij 41 Belgische muzikanten naar dé artiest van wie u een doorbraak verwacht, antwoordde de meerderheid Peuk. Wie, vraagt u? Peuk is Nele Janssen, Dave Schroyen (drummer bij onder meer Evil Superstars) en Jacques ‘Jacky’ Nomdefamille (bassist bij Heisa). Samen maken ze, naar eigen zeggen, sludge pop. Aan haar zatte nonkel op het kerstfeest legt Nele Janssen haar band als volgt uit: ‘Soms is het rustig, en soms schreeuw ik.’

The Van Jets (Club, 0.15u-1.15u)

We huilen onszelf nog steeds in slaap: The Van Jets, winnaars van Humo’s Rock Rally 2004 en een van Belgiës grootste leveraars van rockhits, hangt de gitaar definitief aan de haak. De begrafenis vindt plaats op Pukkelpop en niemand minder dan The Van Jets voorzien de dienst. Hul u in zwarte rouwkleren en breng voor een laatste keer hulde. We zullen jullie missen, jongens.