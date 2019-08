Humo@Festivals Bepaal in een paar minuten jouw Pukkelpop-planning met onze handige tool

Wachten aan de Main Stage, rennen naar de Marquee of boitten in de Boiler? Voor alle Pukkelpoppers hebben we een speciale tool ontwikkeld waarmee je je ideale Pukkelpop-programma kunt opstellen. Onze tips in de lijn van jouw keuzes krijg je er gratis bij!494