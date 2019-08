Kamperen op Pukkelpop 2019: onze 5 TeringTyfusTentTips voor de perfecte tentplek!

De boodschap moge duidelijk zijn: u mag niet zomaar willy nilly uw tent ergens neerpoten. Aangezien die paar vierkante meters Limburgs gras uw verblijfplaats zijn voor de komende dagen, moet u bedachtzaam te werk gaan – maar hoe vindt u nu de meest felbegeerde stukjes camping, de gouden graszoden, het rozig verbrande zalmneusje van ons Vlaamse platteland? Wij spraken met doctorandi in de tentzetterij om hun tips & tricks te ontfutselen.

1. Ga gluren bij de buren

Regel nummer één is uiteraard dat u zo snel mogelijk moet checken wat voor vlees u in de kuip heeft wat betreft uw naaste omgeving. Weet u al of u poulékes, fuifbeesten, of rustige zielen als buren wil? Bereid u dan voor op een razendsnelle background check waar zelfs de FBI niet tegenop kan. De belangrijkste rode vlag is kotsgeluiden vanuit een naburige tent op donderdagnamiddag – grote kans dat uw tent dan één dezer dagen vol friet in maagsapsaus ligt.

2. Snuif het aroma op

Ha, het heerlijke parfum van de boerenbuiten! Grote kans dat het op Pukkelpop geen koeienmest is die uw neusgaten kietelt – nu ja, we zijn ook wel in de Limburg – maar wel menselijke sappen, om niet te zeggen: pipikaka. Daarom is het essentieel om ervoor te zorgen dat uw tent vooral niet te dicht bij de wc's staat, tenzij u kickt op septische putten natuurlijk. Wij veroordelen niemand.Niet dat dit zó belangrijk is, want na een paar dagen is uw neus toch aan zowat alles gewend door dagelijks in een bedwelmend meurende Dixi opgesloten te zitten.

3. Moet er nog comfort zijn?

Bouw uw nestje ook niet té ver van de wc's, want daar vindt u ook meteen de andere faciliteiten, zoals douches en waterkraantjes. Volgens experts op het terrein maken de douches daarbij niet zoveel uit, want 'wie douchet er nu écht op een festival?' Jullie duidelijk niet, vettige zwijnen.

4. Wegen en verkeer: niet te versmaden

Ook de wandelwegen tussen de tenten zijn belangrijk. Hoe dichterbij, hoe makkelijker uw nederige stulpje te vinden is, maar ook hoe groter de kans dat passanten snode plannen hebben met uw tent. Ook opletten waar de lichttorens staan, want anders waant u zich de hele nacht onder een militair zoeklicht. Oh, en richt uw tentingang weg van de wandelgang, want er kunnen altijd dronken indringers zich willen neervleien in de eerste de beste tent die hun pad kruist.

5. Kringetje gemaakt? Laat plaats vrij!

Is uw oog en dat van uw vriend(inn)en eenmaal gevallen op de de crème de la crème van de Limburgse grasmat? Laat dan vooral een plekje vrij voor nachtelijke plaspauzes. Tja, het gezegde luidt natuurlijk dat u niet moet pissen waar u slaapt, maar daar geeft u duidelijk geen ene moer om.

U ziet, lieve vrienden: Er komt heel wat kijken bij het kiezen van de beste biotoop voor uw Pukkelpop-avontuur. Tentzetten is een kunst, ambacht, en roeping tegelijk. Succes!