Pukkelpop 2019: ter voorbereiding - een spoedcursus Limburgs!

Ha, Pukkelpop lonkt weer aan de horizon, en dat is een buitenkansje voor onze Limburgse vrienden om kennis te maken met nieuwe technologieën zoals de elektrische gitaar en het overdekt toilet. Grapje natuurlijk - de clichés bergen we vanaf nu flinkjes op in onze stoffige moppentrommel.

Het blijft evenwel een feit dat de Limburgers een oeverloos sappig dialect spreken waar u zich dagenlang aan kan laven. Vandaar dat we u optimaal willen wapenen tegen mogelijke miscommunicaties. We trokken de wei op en sprokkelden met de hulp van de Pukkelpopganger een checklist die zelfs het platste gekal verstaanbaar maakt én u leert communiceren als een waarachtige Limburger.

1. Graag traag

Het spreektempo ligt hier beduidend lager, dus het is meteen duidelijk dat het ultieme Limburgse motto 'slow and steady wins the race' luidt. Dat betekent niet dat Limburgers dommer zijn dan de gemiddelde Belg - integendeel: ze wikken en wegen hun woorden lang genoeg om makkelijker verstaanbaar te zijn én om geen idioterij te verkopen. Wat ons betreft mogen er wel meer volkeren zulke talige verkeersdrempels inlassen, want dan zou iedereen elkaar héél wat makkelijker begrijpen. Een mens kan dromen.

2. Snoeien in die voltooide deelwoorden!

Slaat uw brave kopje tilt wanneer u moet gissen of het geverfd of geverft is? Die hardnekkige dt-vraagstukken kan u als Limburger zonder problemen omzeilen. We spraken hier immers met een wonderbaarlijk vriendelijke Hoeselaar (nee, niet Hasselaar) en die bleek simpelweg alle eindmedeklinkers van zijn voltooide deelwoorden weg te laten. Denk aan zinnen als 'Ik heb geverf', 'ik heb gewerk', of 'ik heb gemaak' - stilistisch abominabel, maar efficiënt is het zeker wel. Niet dat elke Limburger zo spreekt, verre van zelfs, maar we waarschuwen u gewoon dat het hier kan voorkomen.

3. Bijwoordelijk pluimvee is uw vriend

De Limburger heeft trouwens ook een obsessie met bijwoordelijk gebruikt pluimvee. Mocht u immers met de jongere garde in aanraking komen, zal u ongetwijfeld héél vaak de woorden 'hennig' of 'gans' horen. Dat heeft niets met vrouwelijke kippen of agressieve witte vliegbeesten te maken, want beide woorden betekenen zoveel als 'zeer'. Denk bijvoorbeeld aan 'gans geflipt' en 'hennig begaaid', die zoveel betekenen als 'zeer gek' en 'zeer dronken'. Nu kan u in ieder geval uw avonden reeds beschrijven in dat sappig Limburgs zonder al te veel uit de toon te vallen.

4. Vocabulaire met flair

Het zou geen spoedcursus zijn als u niet de absoluut essentiële woordenschat onder de neus geschoven kreeg. Aangezien u zich op een festivalweide bevindt, hoeft u maar een paar dingen te weten: volgens onze experts te velde is het woord 'bok' uw belangrijkste wapen, want dat is simpelweg een pintje. Daarnaast is de betekenis van 'harreej' zelfs voor de festivalgangers hier een mysterie, maar de algemene consensus is dat het iets als 'vooruit met de geit' betekent. Denken we. Voorts is 'haddig' een soort van afscheid dat voluit 'houd je goed' schijnt te zijn, en 'wa make?' is de go-to vraag om uit te vissen waar iemand precies mee bezig is.

Meertalige bijzonderheden hebben we vooralsnog niet ontdekt, en we zijn bovendien dit bargoens zelf nog niet helemaal - helegans? - meester, maar we komen er wel. Tegen zondag vloeit er ongetwijfeld foutloos stroperig Limburgs uit ons keelgat.