Pukkelpop 2019: u verzet bergen op de camping!

Pukkelpop sleurt zichzelf langzaam op gang, en dat geeft een volksverhuizing van bijbelse proporties. We taffelden een eindje over de camping en zagen taferelen die alle verbeelding tartten.

We zouden haast gaan denken dat er hier onder de Hasseltse weiden een schuilkelder verborgen ligt, alwaar de uitverkorenen tijdens de apocalyps hun nestje mogen bouwen. Zo te zien plant u daar ook een verblijf van enkele weken, want wat er in al die draagtassen en rugzakken verborgen zit - we zouden het bijgod niet weten.

Één ding is evenwel zeker: u gaat verhongeren noch verdorsten. Er hobbelen immers tonnen sandwiches, chips en frangipanes naar binnen met de bolderkar, met nog een paar kilo extra voedingswaren in de oksels gepropt. We onthouden: Doritos zijn uw favoriete middag- én avondmaal.

Daarbovenop sluist u ook nog eens liters drank naar binnen, hetzij uw maag in, hetzij de camping op. Dat laatste doet u trouwens ook door desbetreffende drank (uiteraard volledige kartonnen met Carapils) op uw hoofd te balanceren. Chapeau, zouden we zeggen, want we zagen welgeteld niemand zijn of haar teergeliefde drankblikjes op de grond keilen. Wij doen het u niet na, laat dat duidelijk zijn.

Er zweeft ook een klein leger aan luchtmatrassen en véél te grote tenten rond, met onder die logge objecten steeds een minuscuul klein mensje. Hoeveel plaats kan een wezen nodig hebben om te slapen, vragen we ons dan af.

À propos, waar zou die volledige kant-en-klare huisraad (messen, vorken, en kookpotten incluis!) vandaan komen, vragen we ons dan af? Het zou ons niet verbazen als de nozems hier de keuken- en proviandkasten van hun ouderlijk huis leeggeroofd hebben om hier de boel onveilig te maken. Dat zal dan wel de verderfelijke invloed van Billie Eilish zijn, nondedju.