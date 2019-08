Glints op Pukkelpop 2019: grootse dingen bereiken kan ook in een pyjamabroek

Hij ziet eruit als een heerschap dat je niet naar z’n witte bestelwagen zou willen volgen, maar zijn muziek is gelukkig wél betrouwbaar.

Glints, in comfy pyjamabroek, was geboekt om ambiance te maken, maar kwam met veel méér aanzetten. Moshpits werden massagraven, Britse hiphop kleurde plots zwart-geel-rood, en dat fletse brouwsel in uw bierglas geurde - na twee noten ‘Dread’ - naar Veuve Clicquot. Dat bouwde op en dat bouwde op, en opeens kwamen eerst Martha D’Aro (‘Family Tree’) en dan Dvtch Norris(‘Minimum Wage’) de apotheose inluiden.

Alle andere optredens die Glints - is het een hiphopper, een popartiest of gewoon een lekker dier? - ooit gaf? Repetities! Vingeroefeningen! Vage beloftes die nu glorieus werden ingelost. Glints kwam op deze prille Kiewitse avond harder aan dan al die biertjes die u de komende drie dagen nog plant te nuttigen. Zoals ik al jaren zeg tegen ons moeder: grootse dingen bereiken gaat ook in je pyjamabroek.