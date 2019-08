Black Box Revelation op Pukkelpop 2019: het swingde als een tiet

Black Box Revelation in de Dance Hall? Dat is zoals Ed Sheeran in de Opera van Antwerpen, Céline Dion op Graspop, of - we moeten een kat een kat noemen - Kat Kerkhofs achter een draaitafel. So what? Het swingde als een tiet.

Terwijl de grond rond de Boiler Room al op een slagveld begon te lijken - kopjes die als een verwelkte bloem naar beneden wezen - haalde de Dance Hall z’n war horse boven: Black Box was gekomen voor de scalp van Pukkelpop, en ging zonder nu ook weer niet vertrekken. De legende wil dat Jan Paternoster als kind in een ketel met gesmolten Fender Stratocasters is gevallen: als hij nu een Duvel-boertje laat, dan geurt dat naar de blues.

Rijmpjeswaarschuwing! Voor de beste momenten kon u kiezen uit een hele waaier: alles tussen ‘Set Your Head on Fire’ en ‘High on a Wire’ - dat kon niet veel fraaier! Mijn favorieten? ‘Mama Call Me Please’ (een titel waarvan Muddy Waters ooit zei: ‘Amai dat is wel héél bluesy!’), het tot de einder en weer terug rockende ‘Blown Away’, ‘Tattooed Smiles’ én het tot epische proporties opgeblazen ‘War Horse’. Allemaal nummers die een lift zochten op hetzelfde kruispunt waar Robert Johnson ooit zijn ziel verkocht: als ze genoegen nemen met een Hyundai i20 mogen ze met mij mee.

'Wie weet zijn eigen naam nog?’ Wij: ‘Dingske, ikke!' Jan Paternoster

Goed optreden.