Pukkelpop 2019 dag nul: tot het gaatje gaan

Zes van de vierhonderdvijftig Pukkelpopvlaggen wapperen in een iPhoneframe. Het meisje voor je is zo geroutineerd dat ze met een vaste gestrekte arm een Instagramstory kan maken en ondertussen in slakkengang aanschuift om haar totebag te laten controleren op drank, drugs, wapens of een slecht humeur. Een Emma of een Louise – je wil er vanaf zijn - poseert voor de kleurrijk bestickerde letters boven de ingang die tegen de verwachtingen in toch baden in de avondzon. Het labiele nichtje dat het Belgische zomerweer is, heeft dan toch besloten om even mee te werken. 'Om mijn tent op te zetten was het drashy, maar om te boîten gaat het droog zijn en da’s toch het belangrijkste.'

Toto, we’re not in Erembodegem anymore.

Ook op het terrein is het even met de ogen knipperen. Of het nu tegen de voorspelde regenbui is die iedere wei zompiger maakt, dan die ene afwasspons die onder je wokpan in de gootsteen ligt te beschimmelen of om het comfort van de festivalganger te vrijwaren: nette houten wandelwegen stippelen voortaan de weg naar de verschillende podia uit. Het is nu eenmaal makkelijker om jezelf finaal van het padje te storten wanneer je dat padje daadwerkelijk ziet liggen. Ook de Boiler Room heeft een update gekregen. De oude knar die al sinds mensenheugnis, afijn, sinds ònze heugnis, van de partij is kreeg een nieuwe locatie toebedeeld, schuin tegenover de Dance Hall, en is om de verhuis te vieren uitgerust van gouden lappen tentzeil en maar liefst 320 lasers waarmee men dit festivalweekend nog een wereldrecordje hoopt te verbreken.