En deze concerten zagen we ook op de eerste dag van Pukkelpop 2019

Ons team van recensenten rende in hoog tempo van het ene na het andere podium om geen concert te missen. Naast de absolute hoogtepunten , zagen en bespraken we ook deze concerten:

Big Thief (Club): open repetitie ★★★✩✩

Goed, Big Thief is op plaat ook geen retestrak combo, maar wat het viertal uit Brooklyn op Pukkelpop liet zien en horen was echt te rommelig om plezier te schenken dat ook maar enigszins in de buurt kwam van hun wonderschone laatste plaat, ‘U.F.O.F.’.

Nilüfer Yanya (Club): roze gitaar, donker hart ★★★✩✩

Als een gladiator die met enkel een houten stok de leeuwen trotseert, zo betrad toptalent Nilüfer Yanya deze onverhoopt zonnige vrijdag - ze zat er vast voor iets tussen - het strijdtoneel van Pukkelpop: zónder band, mét gitaar - en een charisma ter grootte van de Eiffeltoren. Noteer: goede muzikante. De kleine kapjes die ze in haar stem én haar gitaarspel legde, zorgden voor hink-stap-springende ritmes, maar niet voor moeilijke muziek: ‘In Your Head’ moest, zelfs in de verstilde versie van vandaag, altijd een wereldhit zijn. ‘Angels’ huppelde nog dartel in de Kiewitse wei, maar de rest van de nummers - ‘The Unordained’, het bloedmooie ‘Safety Net’ - verrieden gedachten die zelfs op vakantie nooit uit de schaduw komen. Nilüfer Yanya - de waterlelie uit Londen - in een notendop: roze gitaar, donker hart.

(vvp) / foto: Koen Keppens

Blu Samu: Ontwapenend assertief, mét dikke bassen ★★★☆☆

Salomé Dos Santos a.k.a. Blu Samu, de naar Brussel uitgeweken Antwerpse met Portugese wortels, heupwiegde ons van bij de eerste noten van ‘Clumsy’ in trance. Wie haar trippy soulpop te lijzig achtte voor de Dance Hall vergiste zich. Haar dj blies de bassen in die mate aan dat we ons bij momenten op een dubstepshow waanden.

Blu ploegde hoe dan ook met veel branie door de puike popsingles waarmee ze de voorbije twee jaar de inlandse ether teisterde. Nu liet ze zich bijstaan door de rapper Shaka Shams, dan weer ging ze zwoel zitten croonen op de dj-desk. En kijk, haar ontwapenende assertiviteit charmeerde gaandeweg het publiek.