Kraantje Pappie op Pukkelpop 2019: Levenwijsheden uit de Casa en beats uit blik

Het was kwart over één ‘s middags op de Main Stage: een uur waarop een goochemerd als Kraantje Pappie normaal gezien nog niet op twee benen verkeert, maar voor Pukkelpop wou hij wel moeite doen.

Om dat tegenvallende vroege uur te verzachten had Kraantje trouwens handig z’n eigen tijdrekening meegebracht: ‘Het is twintig over bier!’, las hij af van zijn innerlijke zonnewijzer. Niemand had zin om hem tegen te spreken.

De beats van Kraantje Pappie kwamen uit blik, zijn levenswijsheden uit de Casa. Helaas voor hem waren de beige ‘Live, Love, Laugh’-houtsnedes net allemaal de deur uit, en dus hield Kraan het op bespiegelingen over hoe je je duiten niet mee het graf in kan nemen, en hoe alles wel snor zit zolang er liefde in de lucht hangt. ‘t Is een bonkige knul, Kraantje Pappie, maar wel eentje met een hart van piepschuim. Hem vertrouwen deed je echter op eigen risico: toen hij zijn publiek vroeg wie er al geil was - grut dat gemiddeld te jong was om auto te rijden en te laat geboren was om aan Thunderdome te denken bij zijn botsautogepomp - scheelde het niet veel of hij kon Sven Mary om een offerte vragen.

‘Ik vind het, één keer, twee keer, drie keer niks’ , klonk het dan weer in ‘Niks’: het had een makkelijke conclusie kunnen zijn voor een snode recensent, maar eerlijk: het zou te hard geweest zijn. Wie met gestreken gezicht refreinen kan declameren als dat in ‘Ow’ (‘Twee glazen weizenbier / vodka met rooie stier / champies en Luc Belaire / Wat ben 'k toch spectaculair’) heeft bij ons altijd een voetje voor. Het was lollig, kortom, en meer moest dat niet zijn, zo rond kwart na één ‘s middags.