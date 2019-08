Pukkelpop 2019: Jonge snoeten op de wei - is het nu zó erg?

Zet de chocomelk maar koud en de negen-euro-dure mocktails op de toog, want Pukkelpop is weer begonnen.

Het is intussen geen geheim meer dat de gemiddelde leeftijd van de Pukkelpopganger beduidend lager ligt dan die van de doorsnee festivalbezoeker in Vlaanderen. We trokken erop uit om de aanwezigen hier aan de tand te voelen - kampen we hier nu echt met een koterplaag, of valt het allemaal nog mee?

Het moet gezegd: we zien inderdaad overal dartele veulens op het gras met beentjes die nauwelijks het gewicht van een pasgeboren hert kunnen dragen. Dat betekent echter niet dat het hier een kleutertuin is, volgens onze flink bedronken informanten op de wei. Al dat jong grut, zo vertelt men ons, mag hier voor de eerste keer naar buiten zonder mama en papa, wat een compleet losgeslagen bedoening oplevert.

Bijkomend nadeel: die jongeren kennen hun limieten nog niet, dus we hebben al verhalen horen vliegen over een zwaar bezopen jongeman die op iemands geboenwaste kale schedel projectielkotste. Qua festivalbeleving zijn er fijner zeeën te bezeilen, denken wij zo.

Er stond ook een trosje oudere mensen toe te kijken - nu ja, oud is relatief, want we konden niet meteen grijze haren spotten - die de jeugd van tegenwoordig vooral bijzonder entertainend vinden. Of dat nu door de talrijk aanwezige hotpants is - foei, oude snoepers - of door de totale losbandigheid van het jong volk, laten onze contactpersonen in het midden.

Een groepje gechirorokte meisjes omschreef het nog het best: als jullie geen jongeren willen, boek dan geen artiesten die jongeren aantrekken. Geen stok tussen die (geparafraseerde) argumentatie te krijgen, denken wij dan, want een affiche met Billie Eilish en Jacin Trill trekt jongelingen aan als een pot confituur wespen.

We vragen ons trouwens af hoeveel hersencellen hier naar de verdoemenis gezopen worden. Soit, met de toekomstvooruitzichten die deze generatie voorgeschoteld krijgt, zouden we onze cognitieve vaardigheden ook graag wat inperken. Kwestie van die donkere wolken aan de horizon wat vager te maken. Dat beamen enkele aanwezige jonge rakkers met fannypacks en dwaze zonnebrilletjes eveneens: het klimaat is naar de kloten, dus wij ook. Volkomen begrijpelijk, quoi.

De algemene consensus is duidelijk: u vindt dat de mensen wat minder mogen zagen, en dat de roeptoeters die liever de midlifecrisis-houthakkersmuziek horen van Werchter, of de opgespoten pompe-pompe van Tomorrowland, flink hun muiltje mogen houden. Waarvan akte.