Joost op Pukkelpop 2019: wie voor 2000 geboren is, snapte hier geen hol van

'Eh, wie ben jij?', vroeg Joost aan het begin en het eind van zijn set. Maar wij keren de vraag liever even om: wie is Joost en wat was daar allemaal op de Main Stage? De feiten: Joost Klein is 21 en heeft in drie jaar tijd evenveel nederhopalbums opgenomen, waarvan de laatste 'Albino' heet, net als zijn vorig jaar verschenen boek (!).

Dat hij voordien naam maakte naam op YouTube als EenhoornJoost, zag je aan zijn visuals, nu eens knullige montages van rare dansjes en Ter land, ter sneeuw en in de lucht-filmpjes, en dan weer een soort highres versies van gifjes.

Maar je hoorde de gigantische invloed van de onlinecultuur nog meer in zijn rhymes: een krankzinnige mix van meligheid, grove grappen en ware ontroering, en dat alles nog eens bedolven onder een stortvloed van verwijzingen naar memes én Nederlandse populaire figuren. Soms leek het alsof de humorsite 9GAG zijn eerste popster had gebaard.

Hoe dat precies klónk? Joost en zijn beatmak(k)er Mick Spek schoten van drum-’n-bass via hardstyle over trap met meeuwengeluiden naar flipperkasttechno. En passant coverden ze ook nog ‘Axel F’ van Crazy Frog én ‘Tuinslang’ van Donnie.

Voortdurend zette Joost je op het verkeerde been. Zo vroeg hij eerst ‘wie heeft hier respect voor vrouwen?’ om even later te rappen ‘respecteer alle teven’ over een sample van een blaffende hond. Yep, dat soort humor – niet toevallig namecheckte hij Paul de Leeuw en Hans Teeuwen.

Maar evengoed bezorgde hij je een krop in de keel door een nummer op te dragen aan zijn ouders, die hij als jonge tiener kort na elkaar verloor. Ongein was echter nooit ver weg: tijdens hitje ‘Buurman’ rapte hij in één adem ‘Ik mis mijn ouders en ik mis een chromosoom’ én ‘Jij bent Firefox en ik ben Google Chrome’.

Voorzichtige inschatting: wie voor het jaar 2000 geboren is, snapte hier geen hol van, vond het verschrikkelijk en oordeelde dat Pukkelpop ‘nu toch echt niet meer underground is’. Maar wie heeft underground nodig als de mainstream zo chaotisch en verwarrend is als Joost? Wie achttien was en jonger, stond voor de Main Stage, lachte en danste zich te pletter.