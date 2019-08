Billie Eilish, what's the big deal? Drie Belgische muzikanten getuigen

Billie «Ik weet niet waarom, maar mijn inbox loopt nu al maanden vol met e-mails bedoeld voor Billie Eilish. Ik heb een automatisch antwoord ingesteld waarin ik uitleg dat ik Billie en níét Billie Eilish ben, maar dat weerhoudt hen niet om te blijven sturen. Sommige mailtjes zijn positief, sommige zijn erg gemeen. Velen schrijven dat ze zich in haar muziek herkennen. Dat begrijp ik. Ik herinner me nog hoe ik me voelde als puber. Ik was vaak het vreemde eendje: ik gedroeg me niet als een typisch meisje en verkoos slobberige truien boven kleedjes. Moest Billie Eilish in mijn tijd zijn opgekomen, ik zou me ook in haar herkend hebben.»

HUMO Is Billie Eilish een goed rolmodel voor haar jonge fanbasis?

Bram Vanparys (bezieler The Bony King Of Nowhere) «Absoluut. Maak de vergelijk maar eens met Britney Spears die 20 jaar geleden een wereldhit scoorde met ‘... Baby One More Time’. Spears was toen ook 17, maar zij was een afgelekte popster die haar seksualiteit inzette. Billie Eilish scoort door trouw te blijven aan haarzelf. Ze doorbreekt het idee dat je als vrouwelijke artiest – en als vrouw in het algemeen – sexy moet zijn om succesvol te zijn. Eilish draagt baggy kleren, haar muziek is donker en haar videoclips zijn luguber. Billie Eilish is het nieuwe punk.»

IBE «Ik hoor volwassenen weleens zeggen: ‘Billie Eilish wil precies haar verdriet overbrengen op andere mensen.’ Ik snap waarom zij dat zeggen, maar zo ervaar ik dat niet. Eilish zit duidelijk in de knoop. Ze spreekt openlijk over mentale problemen in interviews en uit haar pijn in haar muziek. Wie het zelf moeilijk heeft, kan zich aan haar optrekken en denken: kijk maar eens wat Billie Eilish verwezenlijkt, ondanks haar issues.»

HUMO Het gaat zeer snel voor Billie Eilish en dat eist zijn tol. In een interview met Rolling Stone sprak ze over paniekaanvallen en slapeloze nachten vanwege het vooruitzicht van een zoveelste wereldtournee. IBE, jij bent zelf 17 en staat ook opeens in de spotlight. Kun je je herkennen in de druk die zij voelt?

IBE «Ja, toch wel. Mensen verwachten veel van me. Die druk weegt op mij. Dat hoort natuurlijk bij de job, maar ik hunker weleens naar wat meer rust. Maar mijn traject valt natuurlijk, qua proportie, niet te vergelijken met Billie Eilish. Ik snap volkomen waarom zij slaap verliest.»

HUMO Dave Grohl vergeleek de buzz rond Billie Eilish met Nirvana begin de jaren negentig. Hij kan het weten. Wat vinden jullie van die vergelijking?

Vanparys «Ik was nog een kind toen ‘Nevermind’ verscheen, dus ik vind dat een moeilijke vraag. Beide artiesten bereiken alleszins een breed publiek met donkere en bijzonder persoonlijke songs. Zowel Nirvana als Billie Eilish slaagt erin om dwarse muziek toegankelijk te maken.»

IBE «Haar nummers lijken vaak moeilijker dan ze werkelijk zijn. Luister maar naar ‘Bellyache’, een lied met slechts vier akkoorden dat tóch avontuurlijk klinkt. Dat is een kunst.»

Billie «Alles aan Billie Eilish klopt. De visuals, haar kledij, haar vibe. Ze heeft een geheel eigen geluid gecreëerd dat nu al door allerhande artiesten wordt gekopieerd. En in interviews op YouTube zie je dat ze geen rolletje speelt, ze is gewoonlijk zichzelf.»

HUMO Billie Eilish bracht in maart haar debuutplaat ‘When We All Fall Asleep, Where Do We Go?’ uit. Wat vonden jullie daarvan?

IBE «Ik volg Billie Eilish al een tijdje. Mijn jongere zusje heeft me haar vorig jaar leren kennen. Ik heb toen naar al haar songs geluisterd, zelfs haar covers hield ik bij via YouTube. Ik keek dus reikhalzend uit naar haar debuut en ik was niet teleurgesteld. Er staan zoveel goede ideeën op die plaat! Je hebt een knaller als ‘Bad Guy’, maar ook een nummer met een ukelele en een intieme ballad zoals ‘When The Party’s Over’. Die songs vallen nauwelijks met elkaar te vergelijken en toch zijn ze klaar en duidelijk van Billie Eilish.»

Vanparys «Ik vond die plaat ongelooflijk. Je kunt haar muziek natuurlijk niet loskoppelen van het feit dat ze slechts 17 is. Het is zot dat zo’n jong iemand zo’n vooruitstrevende plaat heeft gemaakt. En bedenk dat veel van de tieners die naar haar luisteren straks zelf liedjes zullen schrijven. Ik voorspel een bijzonder interessante muzikale vloedgolf in de nabije toekomst.»

HUMO Welk nummer moet zeker in de setlist op Pukkelpop?

Billie «‘Ocean Eyes’. Ik heb Eilish leren kennen in 2015 dankzij die song. Ze was piepjong, maar wat klonk ze toen al weergaloos. Ik vind de oude Billie Eilish beter dan de nieuwe, maar dat is mijn persoonlijke voorkeur.»

Vanparys «‘Ilomilo’ vanop haar debuut. De elektronica is zeer smaakvol. Het doet me denken aan Radiohead ten tijde van ‘Kid A’.»

IBE «‘When The Party’s Over’. Of nee, pak maar ‘My Strange Addiction’: de bas in dat nummer is zo lekker. Ik zou eigenlijk nog tien nummers kunnen noemen. Billie Eilish klinkt zo uniek en authentiek dat je onmogelijk níét van haar kunt houden.»