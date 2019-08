Stormzy op Pukkelpop: de koning van Engeland is zwart

'Where do you know me from?', wilde Stormzy van ons weten. Tja, van alles en iedereen eigenlijk. De rapper scheert vandaag immers de hoogste toppen. Op Pukkelpop beloofde hij ons zijn 'maximum energy' te geven. Hij deed veel meer.

Hij zag er ontegensprekelijk beefed up uit - alsof hij nog maar net in het krachthonk tweehonderd pushups achter de rug had. Yep, Stormzy was sexy op Pukkelpop. Grime - de Britse hiphopvariant waarmee zijn muzikale hybride soms gemakszuchtig wordt vereenzelvigd - staat anders niet bekend vanwege zijn bronstige swing en swagger. Maar kijk es: het publiek at uit Stormzy’s hand, imiteerde de gang signs die hij maakte en scandeerde euforisch zijn naam. Op de voorste rijen smeekten meisjes om zijn bezwete handdoek. Na het concert zou hij in de frontstage nog minutenlang handjesschudden met zijn dankbare bewonderaars.

Stormzy’s razendsnelle verovering van de mainstream kende de voorbije zomer een duizelingwekkend hoogtepunt. Toen de Londense rapper eind juni het Britse Glastonbury-festival headlinede, werd dat concert er door zowat alle media als historisch beschouwd. Niet alleen omdat een Afro-Britse rapper en niet pakweg Coldplay of Pink het grootste muziekfestival van de U.K. afsloot, maar ook omdat Stormzy bij zo’n immens deel van het publiek weerklank vond. De culturele impact van Stormzy staat in Engeland intussen buiten kijf. Met zijn weergaloze Glastonburyshow kroonde hij zich tot de nieuwe koning van de Britse hiphop, een genre dat hij met één klap de kosmos inflikkerde. Of zoals de kwaliteitskrant The Guardian het stelde: 'Stormzy’s performance doesn’t feel like a personal triumph so much as a victory lap for British rap'.

Hormonen op hol

In zijn thuisland geniet Stormzy vandaag de privileges en de (culturele) macht die Jay-Z zich in Amerika de voorbije twintig jaar toe-eigende. Hij roerde zich vorige week nog in het debat over het vermeende povere onderwijs in de UK: zo sprong hij financieel bij voor twee kansarme Cambridge-studenten en loofde hij de succesvolle aanpak van een Londense school die zijn achtergestelde studenten (uit zogeheten 'ethnic minority groups') topresultaten liet halen. Dat zelfs de mainstreammedia daar vandaag over berichten, zegt veel over de invloed van Stormzy.

Het heeft hem gelukkig allesbehalve verwaand gemaakt. Op Pukkelpop straalde de rapper als een man op het hoogtepunt van zijn kunnen. Maar hij toonde zich ook erg dankbaar tegenover het publiek. Daar stond een excellente performance tegenover. We zagen hem verbeten rappen tegen videobeelden van de Big Ben. De bange, bleke Brexiteers kijken maar beter uit. Straks is de nieuwe Britse koning zwart.

Zélfs de cheesy ‘Shape Of You’-remix van zijn boezemvriend Ed Sheeran ('my brother') slikte u als zoete koek. Okee, de zon scheen, we begrijpen het. Toen hij zijn shirt uittrok, ontregelde hij de hormonenhuishouding van honderden vrouwelijke én mannelijke fans en moesten we prompt aan de ‘Untitled’-video van D’Angelo denken (Google het, Generatie Z!).

Op ‘Vossi Bop’ stuiterden u en ik fluks een end weg. Doorbraakhit ‘Shut Up’ herdoopte Stormzy dankbaar tot ‘Fire in Belgium’. Hail to the king.