Big Thief op Pukkelpop 2019: open repetitie

Goed, Big Thief is op plaat ook geen retestrak combo, maar wat het viertal uit Brooklyn op Pukkelpop liet zien en horen was echt te rommelig om plezier te schenken dat ook maar enigszins in de buurt kwam van hun wonderschone laatste plaat, ‘U.F.O.F.’.

Tot kort voor aanvang van het concert had de groep nog zelf staan te soundchecken in de Club, dus daar zou het in pincipe niet aan mogen gelegen hebben, en toch had hun eerste song – zou dat ‘Real Love’ kunnen geweest zijn? - meer van een open repetitie dan van een concertopener. Een gezoem en gepiep van jewelste was het, en de blik van frontvrouwe Adrianne Lenker richting gitarist sprak boekdelen vol spoorloosheid. Achteraf haalde ze de schouders op en zei: ‘I don’t know’.

Het duurde een song of twee voor het wat beter werd en Big Thief, gebalder dan op plaat, aan 10.000 Maniacs deed denken, en vijf songs vooraleer Lenker de Ian MacKaye in zichzelf losliet en iets in de microfoon brulde dat angstaanjagend ver van haar normale zangstem lag. Het siert haar zeer dat ze dat maar met mondjesmaat deed, drie keer meer tijdens een concert van een klein uur en het zou een gimmick geworden zijn.

Even later kwamen ook de backing vocals er ineens doorheen en liet Lenker zelfs een heerlijke gitaarsolo van de ketting die ze liet ontsporen exact zoals wij het graag hebben. En niet dat het ineens niet meer rammelde en klotste, maar het werd – een heel klein beetje althans – onderdeel van de performance.

Goed, straf, laat staan geweldig werd het nooit. Dat de drummer halverwege nog een momentje met de podiummixer nodig had om het een en ander bij te stellen, zei heel erg veel.

Onze favoriet ‘Jenni’ speelden ze niet, wel pareltjes als ‘Orange’, ‘Contact’ en het gloednieuwe ‘Not’, maar op geen enkel moment oversteeg Big Thief zichzelf of kwamen ze over als een viertal dat perfect wist waar het mee bezig was. Bij minstens negentig procent van de songs leek het er bijvoorbeeld heel sterk op dat ze vergeten waren om af te spreken hoe te eindigen.

Ach, maandag schenken wij ons net als de afgelopen vijftien maandagen gewoon opnieuw een whisky in, gooien nog een cd van Foo Fighters op het vuur, en luisteren voor de zoveelste keer in onverminderde extase naar dat prachtige ‘U.F.O.F.’. Geen genade.