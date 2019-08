Pukkelpop 2019: Post Malone, onze literaire Messias?

U kan het waarschijnlijk al zien aan de prikkeldraad die hij op zijn gezicht getattoeëerd heeft, maar we kunnen het niet genoeg verduidelijken: Pieter Post Malone is een poète maudit, een droefdichter, een getormenteerde ziel die als kind in een ketel antidepressiva is gevallen en zich daardoor nu - volledig gedesensitiseerd - volpropt met alle mogelijke substanties die deze aardkloot rijk is.

Nu goed, van kapitalistische uitbuiting heeft onze vriend ook wel kaas gegeten. Hij heeft zelfs een schoenendeal met Crocs, de goorste fashion crime die deze aardbol ontsiert, en het resultaat is een onding dat dr. Igor Frankenstein terug tot leven zou wekken om het daarna opnieuw dood te knuppelen. Aanschouw:

En dubbel toegegeven, zijn enige album heet 'Beerbongs and Bentleys', wat het semantisch veld van zijn muziek al afbakent: drugs en snelle bakken. Nu we erover nadenken lijkt Post Malone oud genoeg om de vader van Lil Kleine te zijn, en hun interesses zijn ook nog eens verdacht gelijkaardig. In werkelijkheid is Post Malloot slechts - hou u vast - 24 jaar. Dat is wat pillen met u doen, lieve vrienden.

Maar goed, uiterlijkheden daargelaten: populair is-ie sowieso. Dat hoeft ook niet te verbazen, want hij weet als geen ander de condition humaine bloot te leggen, onze rechtlijnige sneltrein van wieg naar graf te markeren met een fluostift. Kijk eens naar 'White Iverson': 'When I started balling I was young / You gon' think about me when I'm gone' - een temporele fusie van zijn jeugdjaren en zijn lonkende dood; een memento mori als geen ander dus.

In één adem kaart hij ook nog eens de burn-outproblematiek van het Westers kapitalisme aan: 'Worked so hard, forgot how to vacation.' Een nobel streven. En dan verderop: 'I'm swaggin', I'm swaggin', I'm swaggin' oh ooh.' Zijn eeuwige droefnis over de menselijke nietigheid komt misschien nog het duidelijkst naar voren in 'Rich & Sad': 'All this stuntin' couldn't satisfy my soul / Got a hundred big faces, but I'm still alone.' Een nihilist tot in de kist, deze man; Samuel Beckett kan er nog een puntje aan zuigen. Daarin verschuilt zich nog een slechte mop, maar verder dan Austin Post-modernisme komen we niet.

Om dan nog niet te spreken van zijn Shakespeariaans aandoende liefdesliedjes, waaronder 'Rockstar': 'Ayy, I've been fuckin' hoes and poppin' pillies / Man, I feel just like a rockstar.' Begin zo maar eens een ballade aan uw lief, ondertekend met een kusje en geparfumeerd met rozenwater. Gegarandeerd succes! Of in 'Congratulations': 'I'm surrounded twenty bad bitch' - zo beginnen wij onze sms'en aan het thuisfront elke dag.

Heel het nummer 'I fall apart' gaat uiteraard over de fragmentatie van het subject tot disparate zintuiglijke indrukken, een typisch modernistisch fenomeen dat in het begin van de twintigste eeuw komaf maakte met het waanidee dat een mens een stabiele, solide entiteit is. Lees maar eens Virginia Woolf of Ezra Pound, en dan weet u meteen waar onze Postduif de mosterd gehaald heeft.

Ook in 'Go Flex' toont Post Meloen zich van zijn meest treurblauwig beschenen kant:

'Help me forget that this world is so cold

I don't even know what I'm chasin' no more

Tell me what I want, just keep searchin' on'

Ja, lieve Austin, het leven is een strijd; lang, ellendig, en uitzichtloos. Je bent een astronaut die door het kale maanlandschap van onze ziel scheurt met een obsceen gepimpte bolide. De existentiële vermoeidheid druipt van je teksten af, net als bij Verlaine of Baudelaire.

Laten we afsluiten met de epistemologische verwondering die Paul Célan ook al tentoonspreidde, uit 'Candy Paint': 'How you comprehend what you ain't understanding?' Inderdaad, Austin, we begrijpen u ook niet helemaal, dus hoe kunnen we uw poëtisch genie ooit volledig vatten? Sommige dingen gaan het erwtenbrein van een nederige journalist te boven. Onze favo filosoof, Pot Mélange, zegt het nog het best: 'How could I make sense when I got millions on my mind?'

Maar goed, genoeg gegriend over de treurnis des levens: meer pillies! Meer pintjes! Meer money! Meer bitches! Of op z'n Limburgs: Harreej!