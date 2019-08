Blackwave. op Pukkelpop: knuffelgehalte van een Monchichi, kaliber van Anderson .Paak

Het is tot op heden een mysterie wat dat onnozel punt achter blackwave. doet. Het is Willem Ardui en Jean ‘Jaywalker’ Atohoun gepermitteerd om maandag een naamsverandering aan te vragen. Een uitroepteken zou stilaan op zijn plaats zijn.

Er was een tijd dat Willem Ardui en Jean Atohoun even onwennig op een podium stonden als de eerste keer dat de gemiddelde tiener condooms uit zo’n gore automaat in een treinstation viste. Er was een tijd dat een show van blackwave. telkens opnieuw dezelfde vraag opriep: ‘Hoe lang gaan ze dít nog uitzingen?’ Voor de slechte verstaander: er waren lang twijfels over de houdbaarheidsdatum van het Antwerpse funkduo, maar die tijden zijn voorbij.

Er schuilt veel waarheid in de songtitels van blackwave. ‘BIG Dreams’ was een opener die verraadt dat Ardui en Jaywalker (niet eens zo stiekem) dromen van de Sportpaleizen op deze aardkloot. ‘Hands Up!’ nodigde uit tot collectief Regi’en en ‘Funky’ was – welja – funky. Als je tot drie keer toe woorden kan omzetten naar daden, beschik je over een bijzondere gave. Blackwave. manifesteerde zich als een groep met vertrouwen, vista en verlangen naar meer, groter en beter.

Het gaat snel voor de band rond de twee zangers/rappers. Drie jaar geleden stond blackwave. nergens, vandaag is bewezen dat zelfs de Main Stage van Pukkelpop het duo beeldig staat. “Daar stond ik als veertienjarige”, zei Willem Ardui, lonkend naar een tros vrienden links vooraan. “Ik heb mijn ouders toen verteld: later wil ik op dát podium staan.” Toen hij melig werd, gelóófde je hem. Toen Jean Atohoun aan het einde van de set vol ongeloof, met één hand voor de mond, naar de hemel staarde, gelóófde je hem ook.

Blackwave. is een groep met het knuffelgehalte van een Monchichi. Het zijn echter harde werkers. Dat zag en voelde je aan alles. ‘Never Seen U’ verschilde nauwelijks met wat al was geweest en nog zou komen. Ook ‘Ay Ay’ flirtte openlijk met de middelmaat, maar daartegenover stonden tonnen présence, visuals en confettikanonnen. Als het publiek dreigde in te dommelen, hapten de Antwerpenaren met succes naar een tweede en derde adem.

'Als het publiek dreigde in te dommelen, hapten de Antwerpenaren met succes naar een tweede en derde adem'

Ze roepen namen als De La Soul, A Tribe Called Quest en Anderson .Paak op, en daar is niets mis mee. Er zijn – bevestigd door Benny Bax van de smaakpolitie – slechtere referenties. ‘Up There’, met bijdrage van K1D, weekte een indrukwekkende moshpit los, ‘Whasgood?!’ was bovengemiddeld goed en ‘Elusive’ was een afsluiter waar Michael Kiwanuka zijn rechterpink en gebit voor in ruil zou hebben. Hulde aan gastzanger David Ngyah, weliswaar – een man met een stem om ten huwelijk te vragen.

Er hing een walm van tienerzweet voor de Main Stage van Pukkelpop. Goed, er zijn aangenamere parfums (Intens van Jimmy Choo: aanrader), al vertelde die geur véél. Dat blackwave. erin was geslaagd om honderden tot duizenden mensen in het zweet te laten werken. Vanaf maandag mag u Willem Ardui en Jean ‘Jaywalker’ Atohoun iets luider aanspreken. Voortaan is het blackwave!