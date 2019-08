Brihang is de baas van zichzelf op Pukkelpop 2019

Vijf jaar geleden schreef Brihang na Pukkelpop, waar hij dankzij De Nieuwe Lichting stond, ‘Kleine dagen’, over zijn gevoel toen hij ’s avonds na die show in zijn zetel zat. Was dit het nu? Dat hij de dag nadien in zijn joggingbroek in de zetel zou hangen, vond hij minstens even belangrijk. Wedden dat hij na zijn overrompelende set in De Lift dit jaar eerder met iets als ‘Grootse dagen’ op de proppen komt? Want, jongens: dit zat goed.

Brihang kwam op Pukkelpop zijn nieuwe album voorstellen. Het heet Casco, zo meldde de backdrop, en de rapper uit Knokke spoot er de releasedatum te plekke onder: 16 oktober 2019, een dag die wij alvast nagelbijtend afwachten. De nieuwe songs bevestigden namelijk al het goede wat het nu al klassieke ‘Steentje’ lieten vermoeden: Brihang zette in subtiele, altijd goed gevonden maar nooit nadrukkelijk woordspelerige rhymes de kleine kantjes van zichzelf en zijn medemens in de zeik én toonde er tegelijk uitgesproken liefde voor.

In ‘Pasgeboren’ worstelde hij met de positieve en negatieve aandacht die zijn bekendheid met zich meebrengt – “Brihang met zijn poëtisch gezaag / Hey media zet nu maar een ander klaar”. Het fantastische ‘Rommel’, met een coole solospot voor de onmisbare dj SNS, was een pleidooi voor een mentale Marie Kondo, en ‘Oe ist’ tackelde de notoire geslotenheid van de (West-)Vlaming – “hier is een tafel om je gevoelens op te leggen”. De song eindigde met ouderwets gemeende goede raad: “Gij zijt de baas van jezelf.”

De liefde die Brihang in zijn lyrics legde, kaatste het publiek driedubbel terug. Niet alleen rapte zijn fans oudere tracks als ‘Morsen’ (“morsen is pas morsen als je ’t afdroogt”) en ‘Wieder’ (“wieder, toeristen van de horizon”) volledig mee, ze droegen hem na het voorlaatste nummer zelfs létterlijk op handen. Terug naar het podium, want ‘Balanceren’ had hij voordien van op een trapladder midden in de tent gebracht.

En dat was nog niet zijn strafste performance: slottrack ‘Steentje’ rapte hij, net als in de clip, met zijn voeten in een betonblok dat met een transpallet op het podium werd gerold, terwijl de tent woord voor woord meelipte.

“Ti toch nie te vele gevraagd ik wilde alles”, klonk het ergens halverwege zijn show. Vanaf 16 oktober 2019 is voor deze kerel álles mogelijk.