Slowthai op Pukkelpop 2019: drilsergeant op coke

In de Lift trok het Britse rapschoffie van bij het eerste nummer zijn T-shirt uit en sprong hij in het publiek om de gemoederen te verhitten. Er zou een moshpit komen of het feestje zou stoppen. In Vlaamse dorpjes heet Slowthai meestal Sven - Svekke voor de vrienden - en rijdt hij met een getunede Opel Manta. Geen discussie mee mogelijk. “Subiet iet van Dimitri Vegas of oep aa bakkes”. Zoiets.

Maar goed, een oogwenk later stond Slowthai in zijn boxershort te brullen naar de voorste rijen, bijgestaan door zijn dj, een wingman met een mal hoedje en een wasbordje. Het duurde even vooraleer hun arrogante stijltje aansloeg bij de aanwezigen. Daardoor hing in eerste instantie een raar sfeertje in de tent.

Een heel verschil met de verschroeiende show die Slowthai eerder dit jaar in de Brusselse Beursschouwburg speelde. Dat was een driest punkconcert waarbij iedereen in de zaal zich liet meeslepen door de Dead Kennedys-achtige waanzin van Slowthai.

Voor ‘Inglorious’ vroeg hij ene Jamie uit het publiek, “an inglorious bastard” naar het schijnt, die de rhymes van de afwezige Skepta voor zich mocht nemen. Het manneke weerde zich als een duivel in een wijwatervat en katapulteerde zich na zijn performance keurig het publiek in. Mooi momentje. Vanaf dat moment kantelde de show en moshte u vrolijk de hersenkwabben uit de kop.

Weliswaar goed gelachen met Slowthai’s instructies om bij ‘Doorman’ de ideale moshpit te creëren. Vooreerst positioneerde hij bovengenoemde Jamie en diens kameraad in het midden van de pit. “Run clockwise! Everybody follow them in an orderly fashion!” brulde hij als een drilsergeant op coke. Monty Python, iemand?

Ach, we hadden liever wat meer muziek gehad - want die was steengoed - en wat minder studentikoze machogeintjes. Nu ja, Slowthai’s chaos is nu eenmaal part of the package. Blijft u de volgende keer wat beter bij de les? Dat scheelt minstens een tiental verloren minuten. Met dank.