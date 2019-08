Franz Ferdinand op Pukkelpop 2019: nog steeds de betere plezierband

Nee, Franz Ferdinand is al een tijdje niet echt relevant meer. Er is dan ook niet veel veranderd tegenover vijftien jaar geleden: het vijftal oogt nog steeds als een bende ambtenaren, frontman Alex Kapranos lijkt net als Jennifer Aniston en Elijah Wood gezegend met een eeuwige jeugd en er wordt ook anno 2019 vooral geteerd op de songs van hun debuutplaat. So what?

Tijdens het voorbije decennium brak de band nog weinig potten, maar zijn er wel een handvol hitjes bijgekomen in het oeuvre van de Schotten. Die bleken op Pukkelpop meer dan eens een aanwinst: ‘No You Girls’ en Right Action’ konden bij de talrijke hoogtepunten gerekend worden. Oké, tijdens het recente ‘Glimpse of Love’ leek het wel alsof de funk die vroeger zo subtiel in hun songs verwerkt zat uitgespeeld werd als laatste, karige troef. Het was het enige moment waarop Franz Ferdinand deed denken aan een band in verval. Dat was echter snel vergeten toen Kapranos en de zijnen met het snedige ‘Michael’ het publiek een stamp tussen de stroeve dansbenen gaf. Dynamisch, viriel, en rétestrak.

Weinig bands bespelen bovendien zo vlotjes hun publiek: in ‘Do You Want To’ werd er plagerig vertraagd op de climax, Alex croonde tijdens de bridge van ‘No You Girls’ en afsluiter ‘This Fire’ werd een uitgesponnen afscheidsfeest inclusief awkward maar spontaan sit down-moment. Ja, er werd met rockshowclichés gespeeld en ja, Kapranos is een uitslover - de ‘joyeux anniversaire’ voor bassist Bob is hopelijk niet tot bij de geelzwarte vlaggenzwaaiers geraakt. Maar wat een plezierige show verzorgde Franz Ferdinand toch maar weer. Als er dan op het einde nog uitgepakt kan worden met powerduo ‘Take me Out’ en ‘This Fire’, kan het bijna niet meer mislopen.

We gaan geen traan laten wanneer Franz Ferdinand binnen dit en tien jaar volledig de vergetelheid intuimelt. Maar oh, wat zullen we hen missen als vroege avondsnack op de festivals.