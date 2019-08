Onze Vrouw zocht en vond: wat bezielt die Vlaamse vaandeldragers op de camping van Pukkelpop 2019? (video)

Tijdens onze vrijdagse ochtendwandeling vielen op de Pukkelpop-camping enkele wapperende, gitzwarte Vlaamse leeuwen op. Die zijn een graag gebruikte vaandel in radicaalnationalistische en extreemrechtse middens. Dat was voordat ze verwijderd werden. Zijn die vlaggen en de lading die ze dekken eerder uitzondering op het festival, of bevolkt dat gedachtengoed meer tentjes dan we dachten?