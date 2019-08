Pukkelpop Snuif ook eens wat kunst op in plaats van dat andere: de Art Yard op Pukkelpop (26 foto's)

Voor wie zijn zorgen de dieperik in wil zuipen staan de poorten van de Pukkelpopweide wagenweid open, maar wie dat graag artistiek verantwoord wil doen is ook aan het juiste adres. Recht tegenover de Main Stage huist de Art Yard. S.M.A.K. en het Gentse collectief GHOST sloegen onder de noemer ART United de handen in elkaar voor allerlei exposities, optredens, en (interactieve!) performances. Kunst en rock 'n roll herenigd? De Art Yard bewijst het.