Pukkelpop 2019: Komt dat zien - de fanfare komt eraan!

Tegen valavond ontvangt de Dance Hall het Duits techno-infused-fanfaregeweld van Meute. Maarreh, wat moeten we ons daarbij voorstellen?

Toegegeven, een fanfare op een festival klinkt ongeveer even misplaatst als een gabberfeestje op een begrafenis. Zoiets verwacht u eerder op een Vlaams kampioenschap sjoelbakken, een uit de kluiten gewassen kermis, of Oktoberfest, en dus niet op een festival dat zich dusdanig hip placht te noemen als Pukkelpop. Waar gaan al die gelikte zonnebrillen - al zijn ze vandaag niet bepaald nuttig, gezien de kwaaie weergoden - en zorgvuldig geschikte fannypacks dan heen?

Geen zorgen: het gaat hier niet om de fanfare van de Boerinnenbond waarvan de setlist niet verder reikt dan het Limburgs volkslied (hoewel het bronsgroen eikenhout hier ook niet zou misstaan). Nee, Meute bestaat uit een klein dozijn enthousiastelingen die moeiteloos dansbare hits spelen op trommels en toeters. Simpel!

Denk aan een lokale coverband, maar dan met koperblazers en zoveel enthousiasme dat een cynicus er haast jaloers van wordt. Gelúkkig dat die mensen moeten zijn! Maar goed, Meute is meer dan een gimmick die uitsluitend teert op het papegaaien van bestaande hits; ze gebruiken die zogeheten verlengstukken van hun ziel ook op creatieve manieren - denk aan typische technofilters imiteren door hun trompetten handmatig te dempen, om maar iets te noemen.

Hoe dan ook durven we er ons toupetje op verwedden dat de formule van Meute bijzonder goed gaat werken op Pukkelpop - en dan vooral omdat ze hier quasi letterlijk staan te trappelen om uit hun dak te gaan. Met de snoezelige hitzoekende snuffelneusjes van Meute zal dat proces ongetwijfeld nog heel wat versnellen. Deze technofanfare weet donders goed hoe ze een publiek aan het dansen krijgen, en al zeker een publiek dat al zo gewillig en meegaand is als de professionele dansbeesten die zichzelf Pukkelpoppers noemen. Komt in orde hier!