Equal Idiots op Pukkelpop: net geen orgasme

Rockgroepen met slechts twee bandleden. Er staan er niet één maar liefst twee op de Main Stage van Pukkelpop vandaag. Equal Idiots mocht de debatten openen. Hun Kempense garagerock is het soort muziek waar Chokri graag naar komt kijken en programmeert. “En dat gaan we blijven doen”, grijnsde de Pukkelpop-goeroe ons toe.

“Er mag gedanst worden”, riep Thibault Christiaensen na ‘Wrong’. De rosse zanger oogde wat zenuwachtig. Drie jaar geleden wonnen ze De Nieuwe Lichting en de finale van Humo’s Rock Rally. Nu is het al een tijdje stil. Dat merkte je in de beginfase. Om dat ietwat te verdoezelen was er een gigantisch groen doek gehangen en zwiepten rode inflatables omhoog en omlaag, als was dit de opening van een voetbaltornooi.

Twintig minuten in de set zaten we al zes songs ver en raakte Equal Idiots steeds meer onder stroom. Bij ‘Toothpaste Jacky’ feliciteerde de zanger “alle mama’s op de wei” (in Antwerpen werd donderdag nog moederdag gevierd). Het was vooral een heerlijke song die op je heupen inwerkte. Rustig opbouwend op kinderxylofoon, en met een gitaarriedel waar Kurt Cobain trots op zou zijn. Ook het gloednieuwe ‘16' trof raak. Ramones pur sang, die song. De kleinzoon van Sheena is blijkbaar ook nog steeds ‘a punkrocker’. Christiaensen krijste zijn wangen helemaal rood, en liet iedereen het hu-hah refrein meebrullen. Het begon alsmaar harder te regenen, maar dat kon niemand in Kiewit deren. Integendeel: de circle pit vooraan werd nog groter, de eerste crowdsurfers doken op. Het signaal voor de zanger om even de wei in te rennen en twee fans op het podium te halen. Met een meisje op de Liam Gallagher-tamboerijn en een Krist Novoselic-lookalike als congaspeler werd ‘Butter’ naar een heerlijk hoogtepunt gebracht. Equal Idiots gooide nog wat houtblokken op het vuur, en zette ‘Ca Plane Pour Moi’ in. De cover van Plastic Bertrand is duidelijk erg populair. We zagen Metallica en The Damned deze zomer al hun versie brengen. Maar het Kempisch Frans van Christiaensen klonk het aanlokkelijkst.

Equal Idiots ging met ‘Salmon Pink’ helemaal los. Overal doken er crowdsurfers op. We spotten zelfs een Maya de Bij-paraplu in de moshpit. Net toen de set met ‘Put My Head in the Ground’ (wat een heerlijk feedbackende gitaar!) een kookpunt bereikte, was het optreden al gedaan. Het orgasme net niet gehaald, maar Equal Idiots heeft ons wel lekker heet gekregen.