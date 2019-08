Pukkelpop Ross From Friends op Pukkelpop 2019: een ruimtewandeling op LSD

Alle mopjes over 'Friends' daargelaten: Ross From Friends brengt house met vier hoeken af, breakbeat met een quasi-stukgeslagen saxofoon, hipsterdansmuziek die alle skinny jeansbroeken in een straal van drie kilometer aan flarden scheurt. 23