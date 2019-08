Ezra Collective op Pukkelpop: jazz, nu ook met sitdown

Wie de band al eerder zag, merkte dat er een muzikant minder bij was. Trompettist Dylan Jones was niet tot in Kiewit geraakt, maar dat stoorde eigenlijk nooit. Ezra Collective engageerde prompt het publiek als vijfde groepslid.

Voor hij van wal stak met een manische solo sprak drummer Femi Koleoso het publiek MC-gewijs toe: 'Onze nummers gaan over joyful vibrations en het idee dat wat ons bindt groter is dan wat ons scheidt', een boodschap die wat ons betreft aan de ingang van de wei mag worden uitgedeeld. Dat idee van life, love and unity brachten ze een uur lang in de praktijk met een feestelijke mix van afrobeat, dub, funk en – natuurlijk – jazz.

Hoogtepunten? De capriolen op keyboard van Joe Armon Jones – was die kerel nu écht aan het slappen op zijn toetsen? – en vooral: Ezra Collectives interpretatie van de Sun Ra-classic ‘Space Is the Place’, die zowat alle uithoeken van het jazzuniversum verkende. Wat klassiek begon met bluesy saxlijntjes van James Mollison – denk er uw favoriete femme fatale met lange wimpers bij – scheerde langs de diepe riddims van de suburbs, deelde vervolgens punky kopstootjes uit en eindigde weer klein en melancholisch.

Ergens halverwege nam bassist TJ Koleoso nog even de microfoon van zijn drummende broer Femi over om de filosofie achter dit jazzcollectief toe te lichten: 'Wij zijn het best als we onszelf zijn, maar tegelijk gooien we alles wat we horen in de blender.' Daarbij namecheckten ze iedereen van Rage Against the Machine tot Billie Holiday. Korte samenvatting: when Kendrick met Coltrane.

En het gekke is dat je al die invloeden tijdens slotsong ‘Juan Pablo’ ook hoorde in de manier waarop James Mollison met stroomstoten op sax zijn maats vooruitstuwde, Femi Koleoso met een paar welgemikte roffels accelereerde, TJ Koleoso de groove in de gaten hield met solide baslijnen en Joe Armon Jones sterrenstof deed opwaaien met scheve bleeps.

O ja, ook u kweet zich voorbeeldig van uw taak: dansen, hurken en springen. Yep, ook jazzconcerten komen nu met een sitdown.