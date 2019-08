Mike D op Pukkelpop 2019: classics en emo-momenten

Met Adam Yauch stierven in 2012 ook The Beastie Boys . Geen nieuwe muziek meer onder die imposante vlag, lieten overgeblevenen Ad-Rock en Mike D weten. In commercials gaat u ze ook nooit meer horen, dat liet Yauch met nadruk in zijn testament stipuleren. We blijven achter met acht fantastische platen, een boek, en Mike D die sinds kort als dj de wereld rondtrekt. Op zaterdag 17 augustus stond hij in de Marquee op Pukkelpop.

Het begon met Busta Rhymes, ‘So Wat’cha Want’ er meteen achteraan, en het viel als een natte dweil voor de voeten van het schaars opgekomen publiek. Het geluid stond te stil, het was kil in de tent, en Mike D leek zelf niet goed te weten wat nu eigenlijk de bedoeling was. KRS-One lummelde, gelardeerd met stukjes ‘No Sleep Till Brooklyn’, uit de boxen, en D rapte er vooraan wat onbestemd overheen, terwijl zijn collega-dj – een naam om niet te onthouden – te ongepasten tijde de schuifjes dichttrok om hem ruimte te geven. Het hield geen steek en het trok nergens op.

‘Harder!’ riep iemand toen ’99 Problems’ van Jay-Z er na een klein kwartier werd ingegooid, en het leek alsof daar gehoor aan werd gegeven. Het volume ging de hoogte in en gaandeweg ging Mike D steeds meer achter de draaitafels vertoeven. Het duurde een halfuur vooraleer wij goed en wel doorhadden dat we godbetert stonden te dansen en het feestje haast onmerkbaar crescendo was gegaan. D hield het rappen soberder en gooide ons een hoop oldskool lekkers voor de voeten. ‘I Can’ van Nas, Bambaataa, ‘Brass Monkey’, ‘Bring Em Out’ van T.I., ‘Ms. Jackson’ van Outkast, ‘Get Ur Freak On’ van Missy, ‘Sucker MC’s’ van Run-D.M.C., ‘Juicy’ van Biggie, ‘Sure Shot’, ‘Nuthin But a G Thang’ van Dre en Snoop, ‘Gone Down’ van Lenny Ducano, ‘Can I Kick It?’ van A Tribe Called Quest, ‘Get It Together’. To name but a lot.

Een vorm van vochtigheid manifesteerde zich in onze ooghoeken telkens als D (live) in de Beastie Boys-songs met Yauch (op tape) en MCA (afwezig) in duet ging, maar het ware emo-moment kwam er toen ‘I Wanna Be Sedated’ van de Ramones door de speakers werd gejaagd, en Mike D daar ‘Sabotage’ overheen zong. Op papier volstrekt incompatibel, maar hij deed het toch. En als er één groep is die wij even hard missen als The Beastie Boys dan wel de Ramones. Dood sinds 2001 (Joey), 2002 (Dee Dee), 2004 (Johnny), en 2014 (Tommy). Alleen Marky en C.J. leven nog, maar die spelen geen songs van The Beastie Boys.

Toen Mike D zijn set afsloot met ‘Intergalactic’ stond de Marquee vol.