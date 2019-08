Ross From Friends op Pukkelpop 2019: een ruimtewandeling op LSD

Alle mopjes over 'Friends' daargelaten: Ross From Friends brengt house met vier hoeken af, breakbeat met een quasi-stukgeslagen saxofoon, hipsterdansmuziek die alle skinny jeansbroeken in een straal van drie kilometer aan flarden scheurt.

We zouden hem zelfs een muzikaal architect durven noemen - iemand wiens sound design zo ontzettend gepolijst en geraffineerd is, waarin elk bliepje en fwietje exáct op de juiste plaats staat, dat het haast zonde lijkt om zoiets door een festival-geluidsinstallatie te jagen. En toch.

Onze favoriete Britse koorknaap met hipsterpetje had een saxofonist en gitarist bij die live speelden annex improviseerden (we hoorden achteraf een verrast 'die hadden gewoon échte instrumenten bij!') en die tevens dubbelden als de ultieme hypemen. Die springkonijnen-in-'t-veld moesten overigens niet onderdoen voor het talrijk aanwezige publiek. Op z'n zachtst gezegd aanstekelijk, dat enthousiasme. Onze vriend heeft ongetwijfeld gespiekt bij de vlekkeloze liveshow van Bicep, want hoe experimenteel, melancholisch, of spacey 's mans escapades ook werden, dansbaar bleef het opperbest.

Bij 'Romeo Romeo' konden we een Christopher Walken-achtige 'Needs more cowbell!' onderdrukken, 'Don't Wake Dad' legde een driedubbele constrictorknoop in onze hartspier, en 'Project Cybersyn' sloeg in als een bom waar nog geen naam voor bestaat. Met Windows '98-wallpapers op de achtergrond glibberden we naar afsluiter 'Talk To Me You'll Understand', hetgeen zowaar meegezongen werd alsof het een makkelijk verteerbare pophit was. Soit, wij weten het zeker: er leven geen vogels op de maan, maar Ross weet ze toch perfect te imiteren.