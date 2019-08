Brutus scheurt de hemel open op Pukkelpop 2019

Pukkelpop Whitney op Pukkelpop 2019: warmbloedig majestueus

'This is the biggest tent we've ever played for,' zei Julien Ehrlich, die dat aan zijn gelaatsuitdrukking te oordelen voor de rest nu ook niet zó'n bijzondere verwezenlijking leek te vinden. Ehrlich en Max Kakacek van Whitney stonden al twee keer eerder op een podium in Kiewit. In 2016, in de Lift, toen ze met 'Light Upon the Lake' net een van de sprankelendste, in al zijn complexe eenvoud fijnzinnigste debuten van het jaar hadden uitgebracht. En in 2011, als de helft van het eermalige Smith Westerns, in de Chateau-tent op het eigenste moment dat die instortte tijdens de gifgroene storm.13