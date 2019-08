Anne-Marie blijft hangen op Pukkelpop 2019

Je hoorde de vraag over de hele weide echoën: ‘Anne-Mawíé?’ En toch kende iedereen haar: van ‘Ciao Adios’, van ‘Rockabye’, van ‘FRIENDS’, van die glimlach die zelfs een Groenlandse gletsjer doet smelten. Popsterren pochen graag dat ze ‘net als jij en ik’ zijn, maar Anne-Marie moet toch de enige zijn die haar dubbele kin niet weg-photoshopt, en die vindt dat haar billen te kléín zijn. Eerlijkheid troef: voor één keer geen marketingslogan, maar een belofte.

Anne-Marie wond er alleszins geen doekjes om. Uit ‘Bad Girlfriend’: 'I'm one in a million / More like in a billion / I don't think it's cheating if I'm kissing other women.’ Intussen wierp ze d’r in zwart-groen stofje gehulde derrière in de strijd. Resultaat? Een 5-0 forfait-score. ‘Alarm’ waarschuwde een scheefpoepend vriendje voor een aankomende stamp ergens daar beneden. ‘Trigger’ ging óf over een echtelijke ruzie, óf over wapenbezit: geweld loerde alleszins om de hoek.

Ze gaf het optreden dat ze nu al twee jaar geeft: voorlopig blijft dat werken. Het publiek was ongeveer hetzelfde als bij Mura Masa gisteren - jong - maar met één groot verschil: het amuseerde zich.

‘Het is een zucht en het fladdert weg,’ kwam een collega nog zeggen. Dat is waar, maar de vergelijking gaat niet helemaal op, Anne-Marie is eerder een scheet: ze blijft hangen.