Royal Blood op Pukkelpop 2019: gutsende rock in gietende regen

Vaststelling: de weergoden hebben het niet op rockers die slechts met twee op een podium staan. Equal Idiots kregen eerder op de dag al een fikse regenbui over zich heen, bij Royal Blood bleven de hemelsluizen zelfs de héle tijd open. Na elk nummer kwamen er vlijtige roadies het podium opgehold, om alles zo droog mogelijk te maken. Het water spatte op van de snare-drum van Ben Thatcher. De verre achterneef van Margaret Thatcher zag er swag uit en dronk zich warm. Mike Kerr stond strak in het pak naast hem.

Bij aanvang bleef het duo nog wat statisch staan, vanaf ‘Loose Change’ raakten ze los. Kerr pauzeerde even, tong in de wang, en ging dan voluit. ‘I Only Lie When I Love You’ bracht niet alleen cowbell, maar ook twee achtergrondzangeressen. Het publiek pakte het refrein over, waarop enkele moedigen in blote bast een menselijke piramide maakten.

Nieuwe song = vreemde eend

Met ‘Boilermaker’ kreeg Pukkelpop een gloednieuwe song voorgeschoteld (van de langverwachte derde plaat). Met zijn harde distortion-gitaar, tegendraadse drum en zwevende rappende zang was het de vreemde eend in de bijt. Niet iedereen op de wei was mee. ‘Little Monster’ scoorde beter. Zelfs in de gietende regen bleef dat een royaal rockend bommetje. Kerr trok naar voor, terwijl Thatcher knagend een stok tussen zijn tanden stak.

Bij ‘How Did We Get So Dark?’ ging het duo dicht tegen elkaar spelen, terwijl de twee achtergrondzangeressen een hoofdrol opeisten. De massa, die stond er met een regenjasje aan rillend naar te kijken.

Met ‘Ten Tonne Skeleton’ kreeg Royal Blood wél de volle aandacht die het verdiende. ‘Figure It Out’ bracht -eindelijk!- crowdsurfers. Kerr stopte een stukje ‘Whole Lotta Love’ van Led Zeppelin in zijn bas, terwijl zijn voetje hevig heen en weer ging op het drumpodium. ‘Out of the Black’ was het passende slot voor Pukkelpop. Toen het duo besefte dat het er al op zat, bleven ze hun song tot het gaatje hernemen. Over het hoe en wanneer van de nieuwe plaat geen woord. Daarop is het duidelijk nog even wachten.