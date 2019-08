Pukkelpop 2019: Het Billie Eilish-starterpack? U draagt het met verve!

De zeventienjarige Billie Eilish is een absoluut fenomeen, en dat zien we niet alleen aan de disproportionele media-aandacht die ‘s werelds bekendste tiener krijgt, maar ook aan het publiek dat hier al de hele dag rondloopt.

We wijdden eerder al een uitgebreid artikel aan ons Billie, alwaar verschillende Belgische muzikanten verklaren waarom ze nu precies zo’n hype-machine is. Er is trouwens een reden dat ze verhuisd is van een of andere plebeïsche, muffe tent naar de muzikale royalty-parade die de Main Stage heet: er staat een stormloop op til richting Billies optreden.

Maar toch, alle expertise en professionele oordelen van reviewers en haar collega-muzikanten terzijde: wij gingen op hoogstpersoonlijk onderzoek uit tussen de fans van het eerste uur om uit te vissen wat die mysterieuze doch beruchte tiener zo speciaal maakt. Wat vindt ú nu precies zo intrigerend aan de meest depri tiener die momenteel de hitlijsten siert?

Één ding kunnen we alvast bevestigen: we hebben nog nooit zoveel blauwe kapsels op één plek bij elkaar gezien. We waanden ons heel even tussen de cosplayers op een anime-conventie - oftewel tussen de verklede mensen op een bijeenkomst van mensen die naar Japanse animatieseries kijken waarin dergelijke curieuze kapsels in groten getale voorkomen.

Maar goed, als we naar de klederdracht kijken, zou het ons niet verbazen als er hier effectief zo’n conventie zou plaatsvinden. Of misschien zijn we per ongeluk beland op een bijeenkomst van retro-gothic-jongelingen, dat kan ook. In ieder geval zien we vele trotse eigenaars van het Billie Eilish-starterpack: blauw haar, zwarte baggy kleren, een hoodie voor als het fris wordt, een ketting aan de broek, een potske, een choker voor de durvers, en een blik die ‘raak mij niet aan of ik bijt uw poten eraf’ schreeuwt.

De reden voor het massale gevolg van Billie Eilish’ stijl is even simpel als unaniem beaamd: de jeugd herkent zichzelf als geen ander in haar teksten, de sfeer die haar muziek oproept, en haar houding, die radicaal afwijkt van de people-pleasing, schijnbaar gewillige zelfobjectivering van de gemiddelde tienerster.

Geen behaagziek gedoe bij Billie, wél een je m’en foutisme dat duidelijk aanstekelijk werkt. De jeugd van tegenwoordig heeft het al moeilijk genoeg, denken wij zo - meer dan begrijpelijk dat conformeren aan maatschappelijke normen er dan bij inschiet. U omschrijft het zelf nog het best: ‘’t Is een dikke fuck you naar al die halfblote wijven.’ Kwestie van de radicale objectivering van de hedendaagse vrouwelijke popster toch wat te dwarsbomen. We horen Dua Lipa en Tove Lo bleiten in een hoekje!