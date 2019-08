Pukkelpop Poppy op Pukkelpop 2019: slappe puree van Baby Metal, 30 Seconds to Mars en Kate Ryan

Poppy: model, influencer, YouTube-fenomeentje en zelfverklaarde rock chick. Ze ziet eruit als goth-Sophie Turner, en vandaag liep en keek ze erbij alsof het al halfdrie 's nachts was en ze een hippe, industriële sm-club was binnengeschreden. Haar begeleidingsband, eigenlijk een groep ongetalenteerde acteurs, was langs een black metal-speciaalzaak gepasseerd en had een familiepot corpse paint ingeslagen.8