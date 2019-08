Billie Eilish op Pukkelpop 2019: een natuurkracht met slaperige oogopslag, een fluogroen fenomeen

Voorafgegaan door enkel broer Finneas en drummer Andrew, stapte ze het hoofdpodium zelfverzekerd op. Kleine grijns naar het publiek, en dan meteen haar recentste grote hit: 'Bad Guy'. En 'My Strange Addiction', met die 'No Billie, I haven't done that dance since my wife died'-sample uit 'The Office'.

'idontwannabeyouanymore' werd ingeleid met een grijnslachend 'Wie hier heeft een absolute rothekel aan zichzelf? Dit nummer is voor jullie.' Een goed 'COPYCAT' had een slender man of drie op de videoschermen.

America’s spooky sweetheart - in haar thuisland is ze, na Sinéad O'Connor en Alanis Morissette, pas de derde vrouwelijke artieste met meerdere nummer-één-hits in de alternatievecharts -danste, sprong, voguede, croonde en kreunde zich een weg door haar arsenaal hitjes. 'When I Was Older', 'wish you were gay', 'ilomilo', 'when the party's over', 'bury a friend'.

Fun fact: naar eigen zeggen zweet Billie nooit. 'Wel op mijn rug, maar nooit zichtbaar, nooit in mijn gezicht. Ook geen idee waarom dat zo is. (typische Billie-grijns) Guess I'm naturally cool like that.'

Er is niet echt een precedent voor de star appeal van Eilish. Concerten van pakweg Rihanna, Cardi B en Harry Styles kennen net zoveel bijval van jonge diehards, maar alleen bij Eilish voelt het alsof die fans one of their own toejuichen: dat coole meisje uit de klas met het goede, donkere gevoel voor humor. Ze fungeert niet als de stem van een generatie, maar ze zegt er wel veel over.

Tussendoor trad Finneas, producer en co-schrijver van al haar songs, een paar keer kort op de voorgrond. Billie stelde hem ooit voor als: 'Hij is mijn broer en mijn beste vriend. We doen alles samen. Zijn voeten stinken enorm. Vroeger hield hij zijn cowboy boots aan wanneer hij ging slapen.'

Billie en band konden de spanningsboog geen volledig concert lang gespannen houden, haar stem was soms iets te ver weggeduwd in de geluidsmix en het lijdt geen twijfel dat de impact van een concert na zonsondergang nog veel groter was geweest. Bovendien kijk ik er al naar uit tot ze, twee of drie platen verder, nog meer materiaal heeft om uit te putten voor een gevarieerdere set.

Dat neemt niet weg dat ze er stond. Dat ze niet te licht uitviel. En dat het opmerkelijk is dat ze op haar zeventiende al een manier heeft gevonden om een 'larger than life'-uitstraling geloofwaardig te combineren met het vermogen er als een redelijk normale, herkenbare teenager bij te lopen. Ook al staat het Sauron-oog van de popwereld al meer dan anderhalf jaar op haar gericht.

Eilish toonde zich bij vlagen als een natuurkracht met slaperige oogopslag, een fluogroen fenomeen, en als charismatisch en getalenteerd genoeg om haar steile succesklim in de popwereld gemakkelijk te kunnen verklaren.