Pukkelpop 2019: Skere tijden - hoe bespaart u geld op de wei?

Er lonkt een globale recessie aan de horizon, als we de laatste nieuwtjes van de beursanalysten mogen geloven. De goudprijs schiet de hoogte in (paniekaankopen, ha!) en het geld devalueert in uw handen tot er weinig meer dan kruimels en mottenballen overblijven in uw bankkluis.

Één voordeel: het kapitalisme staat mogelijks wel op instorten. Gedaan met drie euro betalen voor drankbonnetjes, hoezee! Maar goed, doemdenkerij terzij: hoe uit zich dat in uw festivalgedrag? Wij struinden over de wei en ontfutselden uw meestgebruikte strategieën.

1. Zuip u al blind op de camping

Blijkbaar is de ultieme besparingsmaatregel u al compleet naar de tering zuipen vooraleer u überhaupt het festivalterrein betreedt. De belangrijkste hindernis is dan dat u voorbij de security moet strompelen zonder al te veel argwaan te wekken - een écht bezopen specimen komt er niet meer in en mag meteen langs de EHBO passeren.

In ieder geval is het weinig bevorderlijk voor de hersencellen van de Pukkelpoppende jeugd dat de pintjes op het terrein welgeteld drie eurie kosten, terwijl ze op de camping gewoon hun zelfgekochte hemelvocht kunnen opslurpen. Hoe goedkoper zat,* hoe beter, zegt!

* Andere termen die u gebruikte: pottendèrm, schetecanard, ballenlam, naar de kloten, klappetoe, bien cuit, kreupel, naar de getsie, compleet wasted, naar de ripperoni.

2. Eerst water, de rest komt (misschien) later

Last van een woestijnlijk droge keel of een knaagmaag? De eerste hulp bij honger en dorst blijkt voor velen onder u gewoon water te zijn, en dan liefst het gratis water dat uit de kraantjes stroomt. Makkelijk en goedkoop een gevulde maag, beweert u, en dan kan u dat hongergevoel nog wat verder uitstellen - we raden desalniettemin aan om tóch iets te eten, al zijn het maar de disproportioneel vettige frieten.

3. Blijf weg van de merchandise

De grootste kostenpost voor de onoplettende (en intussen beschonken) festivalganger is misschien wel de merchandise-stand, want daar smijt u zonder het goed te beseffen wel dertig euro tegenaan voor een enkel t-shirt. Kleding die u, indien u geen normen hebt wat betreft ethisch geproduceerde kleren, voor een paar dukaten in de Primark op de kop kan tikken. Mijden als de builenpest dus, zowel die kinderarbeidwinkel (voor uw karma) als de merchandise-stand (voor uw portemonnee).

4. Schooi eten van de meer gegoeden

De klassenmaatschappij is levend en wel, als we uw verhalen (én daden) van op de wei mogen geloven: de armen der aarde (nu ja, wel in merkkledij gehuld en met truitjes over de schouder gedrapeerd) bedelen om voedsel bij iedereen die met iets eetbaars langsloopt. Kortom, iedereen die zijn zuurverdiende bonnetjes uitgeeft aan voedsel, zal een gepuppyoogde smeekbede te zien krijgen; zoveel kunnen we afleiden uit onze observaties.

Voilà, lieve vrienden: hopelijk kan u genoeg centen uitsparen om de nieuwe financiële crisis zonder onbedoelde kleerscheuren door te komen.