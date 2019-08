Anna Calvi op Pukkelpop 2019: gitaaraangedreven pracht

Pukkelpop Pukkelpop 2014: de backstagetapes! Onze man bij Anna Calvi

Anna Calvi ziet er in levende lijve veel jonger uit dan de drieëndertig jaar die ze al op de teller heeft staan. Een klein kwetsbaar vogeltje, verstopt onder een overgooier met capuchon. Ze is ruim tien uur te vroeg voor haar concert als afsluiter in de Club. Straks nog even slapen, maar eerst een paar pertinente vragen beantwoorden.2