Bullet for My Valentine op Pukkelpop 2019: Zondag Crowdsurfdag

Het is lang geleden dat we de uitspraak 'strak als een eendenreet' nog eens neerpenden in ons notitieboekje, maar bij Bullet for My Valentine paste ze als gegoten. Gek toch, voor een band wiens hoogdagen al lang achter hen liggen. Zelfs halve has-beens kunnen duidelijk nog beresterke concerten spelen. De Welshe band oogde nochtans als een wandelend cliché. Ze speelden voor een muur van versterkers, met een verhoogd drumpodium en Flying V-gitaren. Jani 'Konijntje' Kazaltzis, kan je even ingrijpen?

Op hun set viel weinig af te dingen. Bullet for My Valentine opende met 'Don't Need You' en 'Betrayal', waarbij de Marquee het meteen op een hossen zette. Iedereen had er zich verzameld voor een heavy feestje. Frontmannen Matthew Tuck en Michael Paget konden hun ogen amper geloven, en moedigden de fans nog meer aan. "Jullie zijn on fire!", grijnsde Tuck zijn tanden bloot. De bebaarde brulboei vroeg iedereen in de tent om te hurken (een geintje dat ook Billie Eilish al bovenhaalde) en weer recht te springen. 'Piece of Me' bouwde op naar 'Scream Aim Fire'. "Een stokoude song die we al 15 jaar brengen, maar die altijd een hoogtepunt blijft", meende Tuck.

Dat was niet gelogen. Jos Gheysen moest het weten: Bullet for My Valentine maakte er Zondag Crowdsurfdag van. Een barrage aan dubbele basdrums en venijnige vocalen gaven het tempo aan, een zee aan mensen zwom over de hoofden heen. Zoveel enthousiasme, dat kon zelfs Tuck amper geloven. Elke beweging van zijn hand zorgde voor massaal gebrul. "Bedankt om zoveel liefde", lachte de zanger, die zichtbaar genoot. In de finale ging de Marquee nog meer in overdrive. 'Tears Don't Fall' en 'Waking the Demon' brachten een circle pit van epische proporties, en zoveel crowdsurfers dat de security het nog amper kon bijhouden. "We houden van jullie!", brulde Tuck ter afscheid. De liefde was duidelijk wederzijds.