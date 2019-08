Charli XCX op Pukkelpop 2019: De Robyn van morgen

Die twee resterende hersencellen die nog níét lagen te marineren in een badje van Cara Pils, hadden ook wel even een rustpauze verdiend, en dus maakte Charli XCX het niet al te ingewikkeld. Het opzet? Wie een booty had, moest ermee shaken.

Charli XCX - goed bij stem, ondanks een griepje - is gespecialiseerd in wilde partysongs én introspectievere nummers die zich afvragen of ze in dat eindeloze uitgaansleven wel zichzelf kan zijn. Leuk, maar categorie twee werd voor de veiligheid maar thuis gelaten. Het waren veelal singles met een titel van één woord die in de Dance Hall goed gedijden: ‘1999’, ‘Lucky’, ‘Fancy’. Eén refrein klonk ‘boys, boys, boys,’ een ander ‘no boys, no boys, no boys’. Kon u zélf kiezen.

Stelden de stevigheid van de plankenvloer het meest op de proef: ‘I Love It’, beroemd geworden via Icona Pop maar geschreven door Charli, ‘Boom Clap’, en ‘Wannabe’ van de Spice Girls. Minder spul? Ik had liever ‘Sucker’ of ‘Break the Rules’ gehoord in plaats van ‘Focus’ of ‘Unlock It’. De béste songs waren de nieuwe: ‘Gone’ met Christine and the Queens, ‘Cross You Out’ met Sky Ferreira, ‘Blame It On Your Love’ met Lizzo. De plaat is voor september, en moet ervoor zorgen dat Charli tegen haar volgende passage de Dance Hall ontstegen is.

Als Kate Tempest de regenbui was, dan was Charli XCX de opklaring. Tenzij The National er nog iets over te zeggen heeft, mag Pukkelpop gelukkig afsluiten in volle zon.