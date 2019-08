The Opposites op Pukkelpop 2019: laveloze nachten, en de zon breekt langzaam door

Eerder vanavond dwong Kate Tempest, onze favo talige donderwolk, ons om al onze hersencellen bijeen te schrapen die ze vlak daarvoor over de Castello had doen exploderen. Qua doelpubliek kan u met The Opposites - euh - niet méér opposite zitten.

Maar goed, we laten ons er niet van betichten elitair te zijn, want breinloos, shirtloos, hulpeloos entertainment moet er óók zijn. Zoals u een reeks pintjes hondstrouw moet counteren met een friet: alles in balans.

Over dat yinyang-gezever gesproken, The Opposites zijn een Laurel & Hardy-achtig Nederlands rapduo dat vijf jaar geleden splitte maar nu blijkbaar de liefde opnieuw in malkanders armen gevonden heeft. Zo schoon!

Wie dus dacht dat we verlost waren van meezinghitjes als 'Broodje Bakpao' en 'Hey DJ' heeft het dus lekker mis - en eigenlijk maar goed ook. U liet zich gewillig meesleuren door de publieksmennerij van Sergio Quisquater-kaliber, we zagen plastic zakken bier rondgedeeld worden, koppels gemaakt en ontmaakt worden, en we hoorden een massaal zangkoor voor Jan Vertonghen, die blijkbaar enorme fan is van The Opposites.

De ouderen van dagen stonden te duimpjedraaien bij The National en het écht jonge volk geeft intussen waarschijnlijk al geen fucks meer wat voor muziek er in hun oren gepompt wordt - case in point: er stond best wat volk bij Pan-Pot. Dan blijven enkel nog de circa-twintigers over die hun jeugd herbeleven, want The Opposites was de ultieme soundtrack voor zowat elke chirofuif van het afgelopen decennium. Zóveel meezingbare injecties nostalgie, zóveel ontblote basten, zóveel overenthousiaste hakkers, en zóveel crowdsurfers.

U zocht een excuus om ranzig hard uit uw dak te gaan, en het haast agressieve enthousiasme van The Opposites was daar ronduit perfect voor. Niet-zo-stille-getuige: de vijftig meter opeengepakt publiek buiten de Dance Hall.

Veel meer dan 'go, go, go' worpen The Opposites niet het publiek in, en er kwam ook niet veel meer dan 'woeeeee' retour. Niet dat u op andere concerten volzinnen, Sfinksraadsels, of Socratische dialogen joelt - en dat hoeft ook niet, zo op een zatte zondagavond.

Pukkelpop loopt op haar laatste ranke benen, dus alle vrolijkheid is welkom. Ja, elk respijt van de onvermijdelijke vaarwel zouden we liefst in onze armen houden en dicht tegen ons aandrukken - ook als ze zo glibberig bezweet zijn als The Opposites. Niet ingewikkeld doen, joh.