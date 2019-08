De Pukkelpoporganisatie kroop door het stof nadat ze Vlaamse strijdvlaggen bestempelde als ‘collaboratievlaggen’ en ze in beslag nam. Meteen ging Vlaams Belang vlaggen uitdelen. Maar dat die vlag ook daarvoor al aanwezig was op het festival is geen toeval. Samen met de meme-pagina Make Vlaenderen Great Again voert Vlaams Belang ‘een cultuurstrijd, waarbij we de harten van de jongeren willen veroveren’.