Shht op Pukkelpop 2019: 'Onze show draait even veel om teleurstelling als om euforie' (interview + 17 foto's)

Is Shht een fenomeen? Geen idee, maar het Gentse rariteitenkwintet kraamt in ieder geval onzin uit alsof ze er drie masterdiploma's voor behaald hebben. Na hun optreden in de Castello en hun Secret Session ondernamen we een vergeefse poging tot een diepgaand gesprek (we hebben écht geprobeerd). 'En voor de rest: rakken in de Boiler, hè!'

HUMO Op een gegeven moment tijdens jullie optreden lieten de visuals het afweten. Watskeburt?

Renson «Omdat we deze zomer weinig optraden in België, hadden we ook geen beeldmateriaal om te projecteren. In de plaats daarvan hebben we maar wat vakantiefoto's gebundeld in een powerpointpresentatie, die dus jammer genoeg niet werkte. (Denkt na) Maar onze show draait evenveel om teleurstelling als om euforie.»

Ysebaert «Teleurstelling? Ik was wel tevreden, hoor!»

HUMO Vanwaar het idee om een dozijn blazers te betrekken in jullie optredens?

Ysebaert «Dat was mijn idee (iedereen lacht hem uit). Als ik niet gevraagd had om mee te doen op onze eindexamens aan het conservatorium, dan was het er nooit van gekomen.»

De Graef «Daar hebben we het voor het eerst geprobeerd. We hadden nieuwe nummers geschreven, en daar kwamen enkele, met de computer ingevoerde blaasinstrumenten in voor.»

Hoe zijn jullie met hen in contact gekomen?

Ysebaert «De meesten kennen we via sch...»

De Graef (valt hem in de rede) «Eigenlijk dankzij het marinekoor. Want ja, waar haal je anders je blazers vandaan?»

Wouter Van Asselbergh (drums) «Of was het van het vreemdelingenlegioen?»

HUMO Welke concerten op Pukkelpop 2019 zullen jullie bijblijven?

De Graef «Mijn favoriet tot nu toe zag ik gisteren: Brennt in de ART Yard, gecureerd door GHOST.»

Renson «Raketkanon was beestig, net zoals Idles.»

Van Asselbergh «Beraadgeslagen was fenomaal, zoals gewoonlijk.»

Ysebaert «Ik denk dat Connan Mockasin vet gaat worden.»

Renson «En voor de rest: rakken in de Boiler, hè!»

HUMO Hoe hebben jullie het optreden in de lijnbus van vrijdag – The Buzz – overleefd? Het was er om te stikken.

Ysebaert «Dat was verschrikkelijk. Alles is kapotgegaan.»

Renson «Die bus schommelde als een boot, Wouter zijn drums schoven van hot naar her.»

Van Asselbergh «Ze stonden meer horizontaal dan verticaal.»

Mathijs Steels (keys, zang) «En Gilles (de tourmanager, red.) moest constant alle statieven vasthouden, en tegelijkertijd z'n slappe lach inhouden.»

Ysebaert «In het kort: een horizontale set.»

HUMO Op de Gentse Feesten gaven jullie ook een optreden van meer dan drie uur, waarvan een groot deel geïmproviseerd. Shht lijkt zichzelf graag op de proef te stellen?

De Graef «Sowieso is de band uit jams ontstaan. Het is interessant...»

Van Asselbergh «En eerlijk!»

De Graef «We zijn misschien geen opgeleide jazzmuzikanten, maar wat de mannen van Beraadgeslagen of STUFF. doen, boeit ons keihard.»

Ysebaert «Of hoe je gezamenlijk op verkenningstocht kunt gaan. Het is pas wanneer je (zingen plots samen in koor) dat... op... zoekt..., dat...»

Van Asselbergh «... vriendschap ontstaat!»

Ysebaert «James, uw voeten zijn vuil.»

HUMO Als jullie zelf de pen van de recensent in handen zouden gehad hebben, onder welke titel zouden jullie jullie concert beschrijven?

De Graef (vastberaden) «Beste band ooit speelt beste concert ooit.»

HUMO Uiteraard.

Renson (aarzelt) «Zowel qua inhoud als qua vorm, sonoriteiten...»

Steels «Geur!»

Ysebaert «Techniciteit, samenspel,...»

Renson «Hebben we diepgang al gezegd?»

Ysebaert «Bezetting, charisma, visuals ...»

Renson «Plezier met een boodschap. Wacht, nee...»

Steels «Geen boodschap!»

Ysebaert «Een lach en een traan?»

De Graef «Een traan en een lach.»

Renson «Lachende tranen!»

HUMO Jullie brachten daarnet een Secret Session in de Humo-stand, en moesten dus alle huilende tieners tijdens Billie Eilish missen. Welke muziek brengt jullie aan het huilen?

Ysebaert (wijst naar Michiel) «Den dezen is zot van Billie Eilish. En James moet bleiten van Niels Destadsbader.»

De Graef «Da's wel schone muziek, hè. Correctie: van Niels Destadsbader én van Bach.»

Ysebaert «Hypochristmutreefuzz, daar ween ik ook van. (Iedereen stemt in) Met tuiten.»

Renson «Dan wordt je echt geconfronteerd met het bestaan.»

HUMO (aan de blazers) Wat vinden jullie eigenlijk van Shht?

De Graef «Don't answer that (gniffelt).»

Ysebaert «Niet antwoorden of we halen er een advocaat bij!»

Van Asselbergh (telt af tot drie)

Blazers (in koor) «Nice?»

Jonathan Ackaert (trombonist) «Even serieus, toen we de vraag kregen om mee te spelen, dacht ik: als we dat nu niet doen, gaan we daar drie jaar spijt van hebben. We kozen er daarbij ook resoluut voor om níét om geld te vragen...»

Renson «Zet dat er zeker bij, hè! Wij blazen onze betalers niet!»

Jany Van Lul (trompettist) «Hoezo niet?!»

HUMO Kunnen jullie al wat lossen over een opvolger van jullie debuutplaat 'Love Love Love'?

Renson «In onze Secret Session hebben we het nieuwe 'Magic Man' gespeeld, en daarin zingt James: 'I feel like Jesus' son / After all aren't we all?' Dat vat het zowat samen.»

De Graef «Ik heb dat wel gepikt van Lou Reed.»

Renson (citeert eigen songtekst uit 'Soup') «Niks is origineel, hè.»

Van Asselbergh «De nieuwe plaat is veel experimenteler en tegelijk meer pop.»

Renson «Dat is 'm!»

Shht hield voor ons een fotodagboek bij op Pukkelpop (door Noor Vandendriessche).