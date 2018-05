Erop of eronder: (her)bekijk hier de ontknoping van Humo's Rock Rally 2018! [VIDEO'S]

Wees getuige van de meedogenloze climax die zich vandaag op het hoofdpodium van de Ancienne Belgique voltrekt: 10 bands gooien al hun talenten in de strijd in hun ultieme gooi naar eeuwige roem. Acht maanden lang hebben ze voorronde na voorronde overleefd tijdens de moeder aller rockwedstrijden: Humo's Rock Rally 2018 ! Vandaag wordt eindelijk duidelijk welke act in de voetsporen treedt van Blackbox Revelation , Balthazar , The Van Jets , Absynthe Minded , dEUS , Warhola , School Is Cool , Tourist LeMC , Evil Superstars en vele vele anderen.

[Update, 21.55u] VIDEO: De overwinnaar spreekt! Average Rob peilt naar de overwinningsroes bij The Calicos, slechts minuten nadat de jury haar verdict wereldkundig maakte:

[Update, 21.40u] LIVE: The Calicos is de winnaar van Humo's Rock Rally 2018. En daarom mogen ze nog een ererondje lopen op het meest begeerde rockpodium van het vasteland:

[Update, 21.20u] LIVE: Hoera! De jury is eruit, dit is de bekendmaking van de winnaars van Humo's Rock Rally 2018:

[Update, 21.08u] Het is wachten op het oordeel van de jury en het publiek...

[Update, 20.16u] LIVE: Whispering Sons, glorieuze overwinnaar tijdens Humo's Rock Rally 2016, bestijgt het podium van de AB in afwachting van het juryverdict:

[Update, 19.25u] VIDEO: het podiumzweet van Diane Grace

Na afloop van hun set hadden de bandleden van Diane Grace toch vooral discussie over of er genoeg geslagen is.

[Update, 19.10u] LIVE: Rewind Productions, mooi tweede geëindigd tijdens Humo's Rock Rally 2016, bestijgt het podium van de AB in afwachting van het juryverdict:

[Update, 19.05u] VIDEO: het podiumzweet van watchoutforthegiants

Het gevoel nadat je een goede finaleset hebt gespeeld? Uitzinnige vreugde! Tenminste dat is de reactie van watchoutforthegiants.Het gevoel nadat je een goede finaleset hebt gespeeld? Uitzinnige vreugde! Tenminste dat is de reactie van watchoutforthegiants.

[Update, 18.55u] VIDEO: het podiumzweet van Lagüna

Lagüna had vandaag slechts een kwartier om de jury te overtuigen. Is dat een beetje gelukt?

[Update, 18.45u] LIVE: Diane Grace strijdt voor een podiumplaats in de finale van Humo's Rock Rally:

[Update, 18.44u] VIDEO: het podiumzweet van Budget Trash

Zo jong als de bandleden van Budget Trash zijn, zo hard speelden ze. Maar hoe omschrijven ze hun set zelf in vijf woorden?

[Update, 18.20u] LIVE: Watchoutforthegiants strijdt voor een podiumplaats in de finale van Humo's Rock Rally:

[Update, 18.12u] VIDEO: het podiumzweet van Josefien Deloof

De zaal stroomde goed vol voor Josefien Deloof en het applaus was misschien wel het hardste wat we vandaag hoorden. Maar hoe beleefde zij en haar band het?

[Update, 17.55u] LIVE: Lagüna strijdt voor een podiumplaats in de finale van Humo's Rock Rally:

[Update, 17.50u] VIDEO: het podiumzweet van EMY

Nadat de zes-man-sterke-formatie van The Calicos het podium had verlaten, was het tijd voor de eerste en enige finalist die het podium volledig alleen moest vullen. Maar Emy kon dat en na afloop was ze 'superblij'.

[Update, 17.30u] LIVE: Budget Trash strijdt voor een podiumplaats in de finale van Humo's Rock Rally:

[Update, 17.27u] VIDEO: het podiumzweet van The Calicos

'Een perfect uitgebalanceerde groep', volgens onze jury. Maar hoe speelden The Calicos hun finaleset? Onze Man duwde hem een microfoon onder de zweetneus.

[Update, 17.15u] VIDEO: het podiumzweet van Monskopoli

'En dan nu masturberen om te ontladen.' Jawel, ook voor Monskopoli was de finaleset niet zonder zenuwen, en dan moeten de slopende uren tot de juryuitslag nog beginnen. Bekijk het gesprekje nét na hun liveset in de AB.

[Update, 17.05u] LIVE: Josefien Deloof strijdt voor een podiumplaats in de finale van Humo's Rock Rally:

[Update, 17.03u] VIDEO: het podiumzweet van Ugly Weirdo

De jury was tijdens de voorrondes zo enthousiast dat ze niet lang twijfelde over de finaleplek voor Ugly Weirdo. Met zulke verwachtingen het podium op gaan is niet eenvoudig en het zweet gutste dan ook rijkelijk uit de bandleden, zo bleek tijdens onze zweettest na afloop.

[Update, 16.56u] VIDEO: het podiumzweet van Danny Blue and The Old Socks

Als allereerste het podium op, de zaal opwarmen én dan nog de jury overtuigen. Iemand moet het doen en volgens de loting werd dat Danny Blue and The Old Socks. We spraken met de jongens toen ze vlak van het podium kwamen.

[Update, 16.40u] LIVE: EMY strijdt voor een podiumplaats in de finale van Humo's Rock Rally:

[Update, 16.15u] LIVE: The Calicos strijdt voor een podiumplaats in de finale van Humo's Rock Rally:

[Update, 15.50u] LIVE: Monskopoli strijdt voor een podiumplaats in de finale van Humo's Rock Rally:

[Update, 15.35u] Onze fotograaf peilde de stemming achter de schermen en zag dat de zenuwen hoog oplopen

[Update, 15.25u] LIVE: Ugly Weirdo voor een podiumplaats in de finale van Humo's Rock Rally:

[Update, 15.00u] LIVE: Danny Blue and the Old Socks strijdt als eerste voor een podiumplaats in de finale van Humo's Rock Rally:

[Update, 14.00u] De deuren van de AB zijn geopend!

Er zijn nog tickets aan de kassa, dus pak gerust uw boeltje en kom in levende lijve meemaken welke band of artiest we kronen tot het meest beloftevolle talent van 2018!

[Update, 12.00u] De volgorde waarin de 10 finalisten optreden is bekend, om 15.00u begint de eerste band:

15.00u: Danny Blue and The Old Socks, 15.25u: Ugly Weirdo, 15.50u:. Monskopoli, 16.15u: The Calicos, 16.40u: Emy, 17.05u: Josefien Deloof, 17.30u: Budget Trash, 17.55u: Lagüna, 18.20u: watchoutforthegiants, 18.45u: Diane Grace.

Om 19.10u spelen Rewind Productions (tweede plaats Humo's Rock Rally 2016) en om 20.05u Whispering Sons (winnaars Humo's Rock Rally 2016) ten dans terwijl de jury beraadslaagt. Die optredens kunt u hier ook volgen via de livestreams.