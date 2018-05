The Calicos winnen Humo's Rock Rally 2018, Josefien Deloof is de publiekslieveling!

825 bands en artiesten schreven zich vorig jaar in voor de moeder aller rockwedstrijden. Uit die oogst koos de jury honderd geselecteerden die in 10 preselecties en daarna 2 halve finales naar één van de 10 finale plaatsen vandaag op het AB-podium mochten dingen.

Winnaar is The Calicos. Op een meer dan eervolle tweede plaats staat Laguna, en op de derde plek de 18-jarige Emy.

Het is echter niet alleen het oordeel van de jury dat telt, het was ook jullie Rock Rally. Het grote applaus na afloop van haar set gaf het al een beetje weg, maar de afgetekende winnaar van de Sabam for Culture Publieksprijs was Josefien Deloof (rechts).

The Calicos is nu al zeker van een plaats in de eeuwigheid, en met deze overwinning zichzelf voegend in het eindeloos lange lijstje van grootheden uit de Hall of Fame van 40 jaar Humo's Rock Rally. Zij mogen zich vanaf nu bij het rijtje met onder andere Noordkaap, Gorki, Evil Superstars, Novastar, Das Pop, Mintzkov, Admiral Freebee, Goose, The Van Jets, Balthazar, The Hickey Underworld, The Black Box Revelation, Absynthe Minded, Steak Number Eight, School Is Cool, Amatorski, The Sore Losers, Compact Disk Dummies, Nordmann, Whispering Sons, dEUS en Warhola voegen.

Bekijk de finaleset van The Calicos:

Bekijk de finaleset van Josefien Deloof:

En bekijk hier de uitreiking: