Maar liefst 879 artiesten en bands hebben zich dit najaar ingeschreven voor Humo's Rock Rally 2020. Dat is het derde grootste aantal ooit in de rijke geschiedenis van de wedstrijd.

Sinds vorige week al buigt de demojury zich dag en het grootste deel van de nacht over de 3 songs van elke inzending. In de week van 9 december maken we de 100 geselecteerden bekend die een gooi mogen doen naar eeuwige roem.

Op 17 januari trappen we 5 preselectieweekends af in Club Kuub in Turnhout. 20 deelnemers mogen daarna naar de halve finales op 13 maart in de Vooruit in Gent en 14 maart in Trix in Antwerpen.