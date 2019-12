Dit zijn de eerste 20 geselecteerden voor Humo's Rock Rally 2020!

In januari gaan de voorrondes van Humo's Rock Rally 2020 van start. Maar liefst 879 artiesten schreven zich in voor de 22ste editie – slechts tweemaal waren er meer gegadigden. Van hen werd gevraagd drie songs in te dienen waarvan maximaal één cover. Onze anonieme demojury nam de zware taak op zich om de honderd beste inzendingen eruit te pikken, wat na twee weken isolatie ook lukte. Vandaag lossen we alvast 20 namen, twee per voorronde. De komende vier dagen ontdekt u de andere geselecteerden.

Tijdens de eerste voorronde in Turnhout (17/1) zullen onder meer de Limburgse singer-songwriter ILA en het Antwerpse emogaze-kwintet Filibuster strijden om een plekje in de halve finale. Een dag later kruipen de garagerockers van Hugs of the Sky en poppunkers van Sell Me Your Coat met hetzelfde doel op het podium van Het Depot in Leuven (18/1).

De eerste namen voor de voorronde in Leffinge (24/1) zijn rapper SK en Uma Chine, het nieuwe project van Nele De Gussem (Future Old People Are Wizards, BRNS). Datzelfde weekend mogen ook Galine en Lustrous aantreden in Nazareth (25/1). Toen onze demojury de bio van die laatste las, moest ze even fronsen: ‘Een vijfkoppige band uit Gent die in 2016 de koppen bij elkaar stak om een muzikale vertaling op poten te zetten van een handvol persoonlijke demonen.'

In Eeklo (31/1) gaat het voorlopig tussen singer-songwriter Meskerem Mees – in een ver verleden ook kandidate bij Junior Eurosong – en de cloud pop van JAYMI. Onze jury was dan misschien geen fan van zijn artiestennaam, maar Aarde aan Daan mag het in Hamont-Achel (1/2) opnemen tegen de r&b van sonayou.

Sunday Rose wist onze jury te overtuigen met een summiere bio van twee woorden: 'soul singer'. Tegenstander This is Hert ging voor de meer poëtische aanpak: ‘Ears that write, eyes that sing and songs that seek a truth.’ Ze treffen elkaar te Edegem (7/2). 's Anderendaags is het aan PINGPONGCLUB en Ratmosphere in Brugge (8/2).

In Genk (14/2) komen het Brusselse project AA00 en emorapper Jesse Nights aan de bak. Tijdens de laatste preselectie in Opwijk (15/2) krijgt eenzamejongen gezelschap van het olijke trio Bel-Air.

Overzicht:

17/1 De Kuub, Turnhout: ILA, Filibuster

18/1 Het Depot, Leuven: Hugs of the Sky, Sell Me Your Coat

24/1 De Zwerver, Leffinge: SK, Uma Chine

25/1 CC Nova Eke, Nazareth: Galine, Lustrous

31/1 N9 @ CC De Herbakker, Eeklo: Meskerem Mees, JAYMI

1/2 De Posthoorn, Hamont-Achel: Aarde aan Daan, sonayou

7/2 Hangar 27, Edegem: Sunday Rose, This is Hert

8/2 Cactus Club, Brugge: PINGPONGCLUB, Ratmosphere

14/2 Club 26, Genk: AA00, Jesse Nights

15/2 Nosta, Opwijk: eenzamejongen, Bel-Air