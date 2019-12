20 nieuwe namen voor Humo's Rock Rally 2020!

In januari gaan de voorrondes van Humo's Rock Rally 2020 van start. Maar liefst 879 artiesten schreven zich in voor de 22ste editie – slechts tweemaal waren er meer gegadigden. Van hen werd gevraagd drie songs in te dienen waarvan maximaal één cover. Onze anonieme demojury nam de zware taak op zich om de honderd beste inzendingen eruit te pikken, wat na twee weken isolatie ook lukte. Gisteren losten we alvast de eerste 20 namen, vandaag doen we er nog eens evenveel bij.

Tijdens de eerste preselectie in Turnhout (17/1) zullen SPLINTR en The Radar Station - vroeger bekend als Sun Gods - aantreden. De dag daarna is het in Leuven (18/1) aan R-Mind en Roselien om zich te bewijzen. In Leffinge (24/1) doen Skumic en Mother een gooi naar een plek in de halve finales. Nazareth (25/1) ontvangt Onset en Winterfort.

In Eeklo (31/1) worden Meskerem Mees en JAYMI vervoegd door Dankchef en Mister Moon. In Hamont-Achel (1/2) nemen Baruch Williamson en Our Common Sense het op tegen Aarde aan Daan en sonayou. Edegem (7/2) verwacht Marlijn en Manzo Soul, Brugge (8/2) Rooftop J en Bob Woods.

Het Maasmechelse Bronce en Brusselaar Styzo zullen Genk (14/2) trachten onveilig te maken. Tijdens de laatste voorronde in Opwijk (15/2) mogen Be Irving en Zediam aantreden.

Overzicht:

17/1 De Kuub, Turnhout: ILA, Filibuster, SPLINTR, The Radar Station

18/1 Het Depot, Leuven: Hugs of the Sky, Sell Me Your Coat, R-Mind, Roselien

24/1 De Zwerver, Leffinge: SK, Uma Chine, Skumic, Mother

25/1 CC Nova Eke, Nazareth: Galine, Lustrous, Onset, Winterfort

31/1 N9 @ CC De Herbakker, Eeklo: Meskerem Mees, JAYMI, Dankchef, Mister Moon

1/2 De Posthoorn, Hamont-Achel: Aarde aan Daan, sonayou, Barcuh Williamson, Our Common Sense

7/2 Hangar 27, Edegem: Sunday Rose, This is Hert, Marlijn, Manzo Soul

8/2 Cactus Club, Brugge: PINGPONGCLUB, Ratmosphere, Rooftop J, Bob Woods

14/2 Club 26, Genk: AA00, Jesse Nights, Bronce, Styzo

15/2 Nosta, Opwijk: eenzamejongen, Bel-Air, Be Irving, Zediam