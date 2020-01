Humo's Rock Rally 2020: Cesar Quinn en wåvery over het belang van beeld

Tussen alle matige persfoto’s, ongemakkelijke poses en amateuristisch artwork door, waren er enkele artiesten van wie de looks ons wél in positieve zin opvielen. Cesar Quinn, de band rond de piepjonge Frederik Daelemans (18), en wåvery, alias Jessie Thijs (23), verrasten met knappe videoclips en oogstrelende portretten.

HUMO Jullie hebben allebei al minstens één professioneel ogende videoclip uitgebracht. Is dat niet duur voor een beginnend artiest?

Frederik Daelemans «Duur? Mijn vriendin Kayla heeft de clip gemaakt (lacht).»

Jessie Thijs «Ik heb wel een beetje geld gestoken in mijn clips, maar ben vooral naar vrienden gestapt die bezig zijn met video en styling. Ook de locaties heb ik zo goedkoop mogelijk proberen te houden – ik ben nog student, hè (lacht). Ik heb het geluk dat ik getalenteerde vrienden heb, én dat ze in mij geloven.»

HUMO Waarom wilden jullie zo graag een videoclip? TMF en JIM bestaan al een tijdje niet meer.

Daelemans «Onze muziek gaat over sferen, en beeld kan enorm bijdragen aan de sfeer. Het was voor mij heel vanzelfsprekend om die dingen te combineren. Het visuele is nu eenmaal belangrijk voor ons. We letten er ook erg op welke kleren we aantrekken.»

Thijs «Achter elk nummer zit een verhaal, en visuele elementen kunnen dat heel erg ondersteunen. Anderzijds ben ik gewoon een beetje ijdel, het is fijn om zo'n video van jezelf te hebben (lacht). Het is bovendien een manier om te tonen wie de persoon achter de muziek is.»

HUMO Frederik, je vriendin lijkt je overal te volgen met haar camera. Voor een beginnende artiest heb je al veel kunstzinnige persfoto's.

Daelemans «Dat gebeurt erg spontaan, we zijn nu eenmaal vaak samen. Het is een serieuze troef dat Kayla zo hard betrokken is bij dat denkproces en de sfeer begrijpt, daar ben ik haar heel dankbaar voor. Met het beeldmateriaal kunnen we volgers bovendien op de hoogte houden op sociale media.»

HUMO Hoe belangrijk zijn sociale media?

Thijs «Ik ben er 100 procent van overtuigd dat muziek het belangrijkste moet blijven, maar als je er op sociale media een beetje boven uitspringt, bereik je wel meer mensen. Dat is nodig, want er is tegenwoordig een overaanbod aan geweldige artiesten.»

Daelemans «Wie zonder sociale media zit, wordt tegenwoordig als holbewoner bekeken. Het is een makkelijke manier om belangrijke mensen te bereiken. Vroeger moest je de mensen persoonlijk kennen. Of brieven sturen.»

Cesar Quinn waagt z'n kans op 17 januari in Turnhout, wåvery op 14 februari in Genk.

U wilt op de eerste rij staan wanneer Belgische muziekgeschiedenis wordt geschreven? Ontdek hier alle artiesten en speeldata van Humo's Rock Rally 2020!