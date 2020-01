Humo's Rock Rally 2020: Dankchef en Kloothommel over skeer en scheel zijn

Na de aankondiging dat Dankchef bij de 100 geselecteerden zat, werd onze Instagram-inbox volgespamd door de uitzinnige rapper die de straattaal niet schuwt. Ik belde de 19-jarige Sint-Niklazenaar met de boodschap dat hij wat mij betreft één van de meest opvallende kandidaten van deze editie is.

Brook De Boey (dankbaar) «Al heel mijn leven probeer ik er een beetje uit te springen. Ik wil geen schaap zijn dat de kudde volgt. Ook op muzikaal gebied: ik maak niet alleen hiphop, maar wil ook hardcoreversies maken van mijn songs en lyrics spitten over een acid- of technotrack. Ik hou wel van raves in grote stadions met dikke geluidssystemen.»

HUMO Vanwaar komt je opvallende artiestennaam?

De Boey «‘Dank’ is een begrip uit de memetaal. Een góéie meme is 'dank', vaak met een donker kantje en gemaakt onder invloed van wiet (lacht). Als ik me verveel, zit ik constant op de website Reddit, dus ik kom wel in contact met de internetcultuur.»

HUMO Je gebruikt veel straattaal, zoals in de songtitels ‘GR!NDL!F3’ of ‘M00LAH’. Gaan de blanke mannen van 50 in het publiek verstaan waarover je rapt?

De Boey «Geen flauw idee (lacht). Ik probeer wel te rappen over herkenbare zaken voor mijn generatie.»

HUMO Je wilt Sint-Niklaas vertegenwoordigen. Vanwaar je liefde voor die stad?

De Boey «Ik ben er opgegroeid en ken de stad als mijn broekzak. Ik ken er bijna iedereen, op elke hoek kom ik kennissen tegen. Tegenwoordig weten de mensen ook dat ik muziek maak.

»Er is wel een hiphopscene in Sint-Niklaas, zeker sinds Woodie Smalls bekend werd. Ik heb vroeger nog met hem geskatet en gebasketbald.»

HUMO Neem je veel mensen mee naar de preselectie?

De Boey «Eeklo is niet bij de deur en mijn vrienden zijn echt skeer (blut, red.), maar ik doe m'n best!

»Trouwens: shout-out naar DJ Optician, zonder hem geen liveperformance van Dankchef. Zonder hem stond ik nergens!»

Ook opvallend: Kloothommel, een geschift gitaarkwintet uit Oost-Vlaanderen en Oostenrijk. Drummer JJ Foefbij, bassist GG d’Amadeus en fluitist Krimmen waren niet bereikbaar, dus moesten we het doen met frontman Ramirez Timmerman (26).

HUMO Kloothommel is een catchy naam, maar is het soms niet gênant als iemand je vraagt bij welke band je speelt?

Ramirez Timmerman (lacht) «Jawel, vorige week was het dat zeker, op het kerstfeest bij mijn nieuwe vriendin. Haar opa wist dat ik muziek speelde en vroeg naar de bandnaam. Toen is er toch even een gênante stilte gevallen.»

HUMO Vanwaar die naam?

Timmerman «Nog voor ik gitaar kon spelen, zei ik al: 'Als ik een band opricht, zal die Kloothommel heten.' Ik stootte op het woord in de ondertitels van een film met Robert De Niro, als vertaling van 'motherfucker'. Ik vond het een prachtig woord.»

HUMO Jullie beschrijven je genre als 'post-scheel'.

Timmerman «Dat is de dag nadat je scheel bent geweest. Alles gaat iets trager en voelt melancholischer aan, met soms een onverwachte energie-uitbarsting.»

HUMO Zowel jullie muziek als jullie artwork is heel doe-het-zelf. Is dat deel van jullie imago of noodzakelijk wegens een gebrek aan middelen?

Timmerman «Aanvankelijk wegens een tekort aan middelen, maar we hebben evengoed inspiratie gehaald bij andere artiesten die lofi werken. Zo behoud je de controle, en ik vind het erg leuk om ons artwork zelf te tekenen. Nee, misschien is onze muziek niet helemaal geschikt voor de radio, maar dat maakt ons niet veel uit.»

»Trouwens, komt dit in het boekske? Groetjes, opa!»

Dankchef waagt zijn kans op 31 januari in Eeklo, Kloothommel op 8 februari in Brugge.

U wilt op de eerste rij staan wanneer Belgische muziekgeschiedenis wordt geschreven? Ontdek hier alle artiesten en speeldata van Humo's Rock Rally 2020!