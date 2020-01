Humo's Rock Rally 2020: AA00 en eenzamejongen ontmaskerd

Muzikale duizendpoot Steph Van Uytvanck (52) nam eerder deel aan de Rock Rally. Toch ontmaskerden we hem dit jaar niet meteen: met de artiestennaam AA00 en een zwart beeld was het aanvankelijk gissen naar zijn ware identiteit.

HUMO AA00, een verwijzing naar de Anonieme Alcoholisten?

Van Uytvanck «Die zweren bij nul komma nul procent? (lacht) Nee, de naam is een manier om alfabetisch helemaal vooraan in de platenbak terecht te komen. Blijkbaar ben ik niet de enige met dat idee; ik stootte op een hiphopproject met dezelfde naam.»

HUMO Waarom plots zo mysterieus?

Van Uytvanck «Toen ik eerder meedeed, haalde ik de krant: 'oudste singer-songwriter ooit geselecteerd voor Humo’s Rock Rally'. Toen merkte ik dat muziekcultuur erg visueel is. Begrijpelijk hoor: ik zie ook liever een jong meisje op een podium dan een oude vrouw.

»Ik begon mezelf in vraag te stellen: ‘heeft het nog wel nut dat ik muziek maak?’. Maar zonder muziek ontplof ik. Dus besloot ik om het visuele eens volledig achterwege te laten. Vandaar dat zwarte vlak.»

De meest mysterieuze kandidaat is misschien wel eenzamejongen, van wie we enkel een gesluierde foto te zien krijgen. De enige info die we van hem krijgen is dat hij in Brussel studeert.

eenzamejongen «Momenteel neem ik eigenlijk een pauze van school. Ik voel me mentaal niet zo goed. Dat was ook de reden waarom ik twee jaar geleden heb moeten afzeggen (eenzamejongen was toen ook geselecteerd voor de Rock Rally, red.).

»Ik ben niet de meest sociale persoon, daarom blijf ik graag anoniem. Ik had niet verwacht dat ik weer geselecteerd zou worden (lacht). Voor mij is muziek vooral een persoonlijke uitlaatklep.»

HUMO Is het voor jou belangrijk dat er veel mensen naar die muziek luisteren?

eenzamejongen «Eigenlijk niet. Ik vind het vooral belangrijk dat ik er nog van kan genieten om het te maken. Natuurlijk is het aangenaam als mensen je muziek appreciëren, maar niet noodzakelijk.»

HUMO Ben je effectief een eenzame jongen?

eenzamejongen (schatert) «Op sommige momenten echt wel, dan is de leegte heel groot en lijk ik die met niks te kunnen vullen. Maar ik heb wel enkele vrienden, hoor.»

HUMO Heb je ervaring met live optreden?

eenzamejongen «Eigenlijk niet, dus ik heb wel gezonde stress voor de preselectie. Tot nu toe bestaat mijn muziek vooral op SoundCloud.»

HUMO Is het internet een remedie tegen eenzaamheid, zij het op korte termijn?

Eenzamejongen «Ik vind echt van wel. Je bent er nooit echt eenzaam, je staat constant in contact met mensen. Er is veel te doen.»

HUMO Je hebt een nummer met Matt Wxsted, die ook geselecteerd is.

Eenzamejongen «We zijn elkaars muziek beginnen liken op SoundCloud. Zo hebben we elkaar beter leren kennen en later hebben we samen een track gedropt. Het nummer is puur online tot stand gekomen. Maar ik heb mezelf voorgenomen om in de toekomst meer mensen in real life te ontmoeten (lacht ).»

AA00 waagt zijn kans op 14 februari in Genk, eenzamejongen op 15 februari in Opwijk.

